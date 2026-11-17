El entrenador del Bayern de Múnich, Vincent Kompany, volvió a dirigir este lunes una sesión de entrenamiento en la ciudad deportiva del club bávaro tras permanecer tres meses alejado de los campos de juego debido a una meningitis por la que llegó a estar hospitalizado. El técnico belga reapareció en el césped acompañado de su asistente Aaron Danks —quien asumió el mando de forma interina durante su convalecencia— y luciendo un cabestrillo en el brazo izquierdo para estabilizar la lesión de hombro que sufrió al desvanecerse hace tres semanas mientras observaba una práctica del equipo filial.

La sesión estuvo marcada por la ausencia de los futbolistas convocados con sus respectivas selecciones nacionales y del guardameta y capitán Manuel Neuer, quien continúa de baja por una dolencia en el pie. Como nota positiva para el cuerpo técnico, tanto Jamal Musiala como Luis Díaz participaron en la jornada dentro de sus respectivos procesos de recuperación por lesión.

Kompany ya había retomado parcialmente su actividad administrativa la semana pasada trabajando desde su despacho en las instalaciones del club tras recibir el alta hospitalaria luego de seis días de ingreso y proseguir su recuperación en domicilio. No obstante, la entidad muniquesa aún no ha confirmado oficialmente si el estratega podrá sentarse en el banquillo este viernes en el duelo de la Bundesliga frente al Colonia.

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