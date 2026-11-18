Pese a la acción municipal, a las prohibiciones, las demandas y las campañas educativas el “venenoso” vapeo entre adolescentes sigue siendo un gran desafío: a menos de 500 pies de 64 de las 201 escuelas públicas de nivel intermedio y secundario analizadas en Nueva York, había al menos un comercio que ofrecía cigarrillos electrónicos de sabores prohibidos. Así lo indica un informe del Concejo Municipal, que documentó cómo algunos vendedores exhiben los productos abiertamente y otros los guardaban detrás del mostrador hasta que un cliente preguntaba por ellos.

Ante la contundencia de los datos, la municipalidad ha decidido ponerle la “cascabel al gato” y enfrentar por varios medios estas actividades comerciales ilegales y peligrosas.

Y es que la oferta de vapeadores saborizados cerca de las escuelas preocupa por los riesgos que plantea su consumo durante la adolescencia. Como han destacado varios reportes científicos, los sabores pueden hacer que estos productos resulten más atractivos para los jóvenes, y la mayoría de los cigarrillos electrónicos contiene nicotina, una sustancia altamente adictiva que puede afectar el desarrollo del cerebro.

Asimismo, un análisis de las autoridades de salud de la Ciudad arrojó en 2023 que la proporción de adolescentes de 13 a 17 años que reportó cuadros de depresión fue más del doble entre quienes vapeaban que entre quienes no lo hacían.

Los resultados del nuevo reporte municipal divulgado esta semana, se obtienen luego que investigadores de la División de Supervisión e Investigaciones del Concejo se hicieron pasar por clientes en 193 comercios cercanos a escuelas públicas.

Entre los establecimientos que vendían cigarrillos electrónicos, el 40% ofrecía al menos un sabor prohibido identificable. La proporción superó una cuarta parte entre los 101 vendedores con licencia y llegó al 100% entre los 28 vendedores sin licencia.

De igual forma se determinó que el otro 43% de los comercios que vendían estos dispositivos ofrecía productos etiquetados como ‘clear’, sin otros sabores prohibidos identificables.

En conjunto, el 83% ofrecía productos de sabores prohibidos o con esa etiqueta.

El informe advierte que la denominación ‘clear’ podría usarse para presentar como productos sin sabor algunos con un gusto perceptible distinto al del tabaco.

La investigación también halló que el 35% de las escuelas analizadas tenía cerca un comercio que exhibía publicidad prohibida de tabaco o cigarrillos electrónicos, o accesorios para fumar.

Además, de los $1.12 millones en multas impuestas a establecimientos sin licencia vigente para vender cigarrillos electrónicos, los pagos registrados representaban apenas el 0.5%.

“Los hallazgos de nuestra investigación son sumamente preocupantes y subrayan la necesidad de reforzar la supervisión de la venta de cigarrillos electrónicos saborizados, especialmente cerca de las escuelas públicas de nuestra ciudad“, dijo Julie Menin, presidenta del Concejo Municipal.

Agregó que la Ciudad tiene la responsabilidad de proteger a nuestros jóvenes de los peligros de la adicción a la nicotina. Eso implica garantizar que se apliquen de manera efectiva las leyes ya vigentes que se aprobaron para mantener los productos nocivos fuera de su alcance.

El Concejo evaluará clausuras

La venta de cigarrillos electrónicos saborizados está prohibida en la ciudad desde 2019, por ello este viernes, dos comités del Concejo celebrarán una audiencia conjunta para examinar los hallazgos y escuchar al Departamento de Protección al Consumidor y al Trabajador (DCWP) sobre la aplicación de la ley.

También discutirán el proyecto Intro. 1167, de la concejala Mercedes Narcisse, que facultaría al departamento para clausurar y sellar los locales que vendan reiteradamente cigarrillos electrónicos prohibidos.

“Cuando estas tiendas venden cigarrillos electrónicos que ya están prohibidos, la multa se convierte en un costo más de hacer negocios. El proyecto Intro. 1167 le da al DCWP la autoridad para clausurar esos comercios”, dijo Narcisse, presidenta del Comité de Hospitales.

El informe recomienda que la Ciudad determine si los productos etiquetados como ‘clear’ cumplen la ley y publique orientaciones al respecto. También propone que el DCWP y el Departamento de Salud estatal den prioridad a las inspecciones cerca de las escuelas para hacer cumplir las restricciones de publicidad y exhibición.

A las agencias municipales les pide revisar las multas, los pagos y los saldos pendientes por infracciones reiteradas, además de coordinar la fiscalización con campañas dirigidas a los estudiantes sobre los riesgos del vapeo.

Por su parte, Duncan Van Dusen, fundador y director ejecutivo de CATCH Global Foundation, dijo que entre 2023 y 2025 su organización colaboró con las Escuelas Públicas de Nueva York para capacitar a cientos de docentes en el programa de prevención CATCH My Breath, que llegó a decenas de miles de estudiantes.

“Los resultados de esta iniciativa muestran que los adolescentes son especialmente vulnerables a los cigarrillos electrónicos saborizados y los programas de prevención centrados en el desarrollo de habilidades, pueden enseñarles a resistir las tentaciones que la industria, los comercios y los medios les ponen constantemente por delante”, agregó.

“Deja el Vape”

Ante la certeza de que el consumo de estos productos no se había detenido, pese a las prohibiciones, en abril de 2026 el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (DOHMH) lanzó ‘Drop the Vape’ (Deja el Vape), una campaña para informar a los adolescentes sobre los riesgos de los cigarrillos electrónicos y conectarlos con ayuda gratuita para dejar de vapear.

Según los datos municipales en 2023 el 14% de los estudiantes de escuelas secundarias públicas de la ciudad reportó usar cigarrillos electrónicos, una proporción tres veces mayor que la de quienes dijeron fumar cigarrillos tradicionales.

La campaña se difundió en inglés, español y chino en redes sociales, quioscos LinkNYC y comercios cercanos a escuelas.

Según las cifras en las cuales se basó esta campaña municipal, ocho de cada diez estudiantes que vapeaban querían dejarlo, por ello la iniciativa los orientó hacia servicios de apoyo, entre ellos programas confidenciales por mensaje de texto y líneas de ayuda con consejeros especializados.

Un riesgo probado

La mayoría de los cigarrillos electrónicos contiene nicotina, una sustancia altamente adictiva, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Durante la adolescencia, su consumo puede afectar las áreas del cerebro vinculadas con la atención, el aprendizaje, el estado de ánimo y el control de los impulsos, concluyó la agencia federal.

Además, el aerosol que producen estos dispositivos puede contener metales como níquel y plomo, así como partículas ultrafinas capaces de penetrar profundamente en los pulmones.

Asimismo, un estudio publicado en 2024 en la revista médica Thorax, que dio seguimiento a 2,094 adolescentes y adultos jóvenes, encontró una asociación entre el uso reciente de cigarrillos electrónicos y una mayor frecuencia de síntomas bronquíticos y falta de aire.

La asociación persistió incluso después de que los investigadores tomaron en cuenta el consumo de cigarrillos y cannabis y la exposición de segunda mano.

El estudio evaluó el vapeo en general y deja abierta la pregunta de cuánto del riesgo respiratorio se debe a los saborizantes en particular.

Vapeo juvenil en NY en cifras:

14% de los estudiantes de escuelas secundarias públicas de la ciudad reportó haber usado cigarrillos electrónicos en 2023, el triple de la proporción que dijo fumar cigarrillos tradicionales, de acuerdo a datos municipales.

de los estudiantes de escuelas secundarias públicas de la ciudad reportó haber usado cigarrillos electrónicos en 2023, el triple de la proporción que dijo fumar cigarrillos tradicionales, de acuerdo a datos municipales. 80% de los estudiantes que vapeaban dijo que quería dejarlo.

de los estudiantes que vapeaban dijo que quería dejarlo. 48% frente a 22%: En 2023, la proporción de adolescentes de 13 a 17 años que reportó depresión fue más del doble entre quienes vapeaban que entre quienes no lo hacían.

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