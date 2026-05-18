Por qué los vapes con sabor pueden ser más dañinos: el riesgo (disfrazado) de inhalar químicos

Los cigarrillos electrónicos con sabor suelen venderse como una alternativa más “suave” o menos agresiva que el tabaco tradicional. Mango, menta, vainilla, fresa, algodón de azúcar o sabores tipo postre pueden hacer que el vape parezca más cercano a una golosina que a un producto con nicotina. Ese es justamente uno de los grandes problemas de salud pública: el sabor cambia la percepción del riesgo.

La evidencia acumulada muestra que los sabores hacen que los cigarrillos electrónicos sean más atractivos, especialmente para adolescentes y adultos jóvenes. Los CDC advierten que los vapes son el producto de tabaco más usado entre jóvenes en Estados Unidos y recuerdan que ningún producto de tabaco, incluidos los cigarrillos electrónicos, es seguro para niños, adolescentes o adultos jóvenes. Además, la mayoría contiene nicotina, una sustancia altamente adictiva que puede afectar áreas del cerebro adolescente relacionadas con atención, aprendizaje, estado de ánimo y control de impulsos.

La FDA también ha señalado su preocupación por los productos de vapeo con sabores especialmente atractivos para jóvenes, como frutas, dulces y postres. En una guía reciente, la agencia remarca que esos sabores pueden favorecer la iniciación en el consumo, un punto clave porque muchos usuarios jóvenes no empiezan buscando dejar de fumar, sino atraídos por productos que parecen modernos, discretos y menos peligrosos.

Estudios científicos vinculan los cigarrillos electrónicos con daño en el ADN, inflamación y posible riesgo de cáncer. Crédito: Infografía creada con AI en base a información de Carcinogenesis | Impremedia

Por qué los sabores pueden aumentar el riesgo

El primer riesgo no está solo en el químico del sabor, sino en lo que provoca: facilita que más personas prueben el producto, lo toleren mejor y lo repitan. Un vape con sabor dulce o frutal puede resultar menos irritante o más agradable que el sabor del tabaco, lo que reduce la barrera inicial para consumir nicotina.

Ese punto es especialmente importante en adolescentes. La nicotina no solo genera dependencia; también puede afectar un cerebro que todavía está en desarrollo. Los CDC advierten que la exposición a la nicotina durante la adolescencia puede dañar partes del cerebro vinculadas al aprendizaje, la memoria y la atención.

Además, muchos dispositivos modernos entregan dosis altas de nicotina de manera rápida. Eso puede reforzar el ciclo de consumo: sabor agradable, golpe de nicotina, sensación de alivio o estímulo, y deseo de repetir.

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Qué hacen los químicos saborizantes en los pulmones

Un error frecuente es pensar que, si un saborizante es seguro para comer, también es seguro para inhalar. No es lo mismo. El sistema digestivo y los pulmones no procesan los químicos de la misma manera. Una sustancia aprobada para alimentos puede comportarse de forma distinta cuando se calienta, se aerosoliza y entra directamente a las vías respiratorias.

Una revisión sistemática sobre los efectos pulmonares de los sabores en líquidos de vapeo encontró evidencia de efectos adversos en modelos celulares, animales y algunos estudios en humanos, incluyendo inflamación, estrés oxidativo y alteraciones en células de las vías respiratorias. Los autores advierten que muchos estudios son preclínicos y que se necesita más investigación, pero el patrón de preocupación sobre los sabores inhalados es consistente.

El informe de las Academias Nacionales de Ciencias, Ingeniería y Medicina también revisó compuestos saborizantes presentes en cigarrillos electrónicos. Allí se menciona, por ejemplo, el cinnamaldehyde, asociado a sabores de canela pero encontrado también en algunos líquidos dulces, frutales o de tabaco, y estudiado por su potencial toxicidad en aerosoles de e-cigarettes.

Los cigarrillos electrónicos tienen químicos nocivos para la salud. Crédito: Shutterstock

Diacetilo, cinnamaldehyde y otros compuestos bajo la lupa

Algunos saborizantes han generado preocupación particular. Uno de los más conocidos es el diacetilo, usado para dar sabor mantecoso o cremoso y vinculado históricamente a enfermedad pulmonar grave en trabajadores expuestos a niveles altos en fábricas de alimentos. Un estudio de Harvard T.H. Chan School of Public Health detectó diacetilo en más de 75% de los cigarrillos electrónicos y líquidos saborizados analizados.

Eso no significa que cada vape con sabor produzca automáticamente una enfermedad pulmonar severa, pero sí muestra el problema: el usuario muchas veces no sabe qué está inhalando, en qué concentración ni cómo cambia esa mezcla cuando se calienta.

También hay otros compuestos bajo investigación, como aldehídos, solventes, partículas ultrafinas y sustancias que pueden irritar las vías respiratorias. El riesgo puede variar según el dispositivo, la temperatura, el líquido, la frecuencia de uso y la dosis de nicotina.

No es solo vapor de agua

La palabra “vapor” puede dar una falsa sensación de seguridad. En realidad, los cigarrillos electrónicos producen un aerosol que puede contener nicotina, saborizantes, solventes como propilenglicol o glicerina vegetal, partículas ultrafinas, metales y otros compuestos generados por el calentamiento.

Por eso, el argumento de que “no es humo” no alcanza para decir que es inocuo. Puede ser distinto del cigarrillo combustible, pero distinto no significa seguro. La propia FDA insiste en que ningún producto de tabaco es seguro y que los jóvenes y no usuarios no deberían comenzar a consumir nicotina.

Por qué preocupa más en adolescentes

Los sabores son uno de los principales ganchos de entrada. Productos con nombres de frutas, bebidas, postres o mentas pueden parecer menos asociados al tabaco tradicional. A eso se suma el diseño discreto de muchos dispositivos, la facilidad para ocultarlos y la disponibilidad de productos desechables con concentraciones altas de nicotina.

Para un adolescente, el daño no se limita al pulmón. La dependencia puede afectar sueño, ansiedad, concentración y rendimiento escolar. También puede instalar una relación temprana con la nicotina que luego sea difícil de cortar.

La organización Campaign for Tobacco-Free Kids recuerda que el Cirujano General de Estados Unidos concluyó que el uso de nicotina en cualquier forma durante la juventud es inseguro y puede dañar el desarrollo cerebral, en especial áreas relacionadas con atención, memoria y aprendizaje.

¿Son más dañinos que los vapes sin sabor?

La respuesta más precisa es esta: los sabores pueden aumentar el daño de dos maneras distintas.

Primero, porque hacen más atractivo el producto y pueden facilitar el inicio, especialmente en jóvenes. Ese es un daño poblacional: más personas prueban, más personas se vuelven dependientes y más adolescentes quedan expuestos a nicotina.

Segundo, porque algunos saborizantes pueden tener efectos propios sobre las vías respiratorias cuando se inhalan. La evidencia no es igual de fuerte para todos los sabores ni todos los compuestos, pero sí hay suficiente preocupación científica como para evitar tratarlos como simples aromas inofensivos.

Lo que no se puede decir con rigor es que todos los vapes con sabor sean siempre “más tóxicos” que todos los vapes sin sabor en cualquier circunstancia. El riesgo depende de la composición, la dosis, la frecuencia, el tipo de dispositivo y el usuario. Pero desde el punto de vista de salud pública, los sabores son problemáticos porque aumentan el atractivo y pueden sumar exposición a sustancias irritantes.

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Señales de alerta en el cuerpo

Quienes usan cigarrillos electrónicos deberían prestar atención si aparecen tos persistente, falta de aire, dolor en el pecho, sibilancias, irritación de garganta, palpitaciones, mareos, náuseas, dolor de cabeza o necesidad urgente de vapear al despertar. En adolescentes, también pueden aparecer cambios de humor, ansiedad, dificultad para concentrarse o irritabilidad cuando no pueden usar el dispositivo.

Si hay dolor en el pecho, dificultad para respirar o síntomas intensos, conviene buscar atención médica. Y si la persona quiere dejar la nicotina, lo más seguro es pedir ayuda profesional o recurrir a programas de cesación avalados por autoridades sanitarias.

La conclusión médica

Los cigarrillos electrónicos con sabor pueden ser más dañinos no porque el sabor sea el único problema, sino porque disfraza el riesgo, facilita el consumo y puede sumar químicos inhalados con efectos irritantes o inflamatorios.

La idea central es simple: que algo sepa a fruta, menta o postre no significa que sea seguro para los pulmones. En especial para adolescentes y personas que nunca fumaron, el vapeo con sabor no es una alternativa saludable: es una puerta de entrada a la nicotina y a una exposición química que todavía plantea muchas preguntas médicas.

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