NYC lanza campaña contra el vapeo juvenil y alerta sobre graves riesgos para la salud

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York lanzó este lunes una campaña sin precedentes para combatir el creciente uso de cigarrillos electrónicos entre adolescentes.

Bajo el nombre “Drop the Vape” (Deja el Vape), la iniciativa busca informar sobre los riesgos reales del vapeo y conectar a los jóvenes con recursos gratuitos para abandonar esta práctica que ya se considera una crisis de salud pública.

Según el comunicado emitido por el NYC Health, la campaña llega en un momento crítico: en 2023, el 14% de los estudiantes de escuelas secundarias públicas de la ciudad reportaron usar cigarrillos electrónicos, una cifra que triplica el número de jóvenes que fuman cigarrillos tradicionales. Este dato refleja un cambio preocupante en los hábitos de consumo de nicotina entre adolescentes, impulsado en gran parte por estrategias de marketing dirigidas a este grupo.

A diferencia de lo que muchas compañías promueven, los cigarrillos electrónicos no son simplemente una alternativa para fumadores adultos. De hecho, la gran mayoría de los jóvenes que vapean nunca han fumado antes, lo que convierte a estos dispositivos en una puerta de entrada a la adicción a la nicotina.

Riesgos ocultos detrás del vapeo

Uno de los principales objetivos de “Drop the Vape” es desmentir la percepción de que vapear es inofensivo. Los expertos advierten que los cigarrillos electrónicos pueden exponer a los usuarios a sustancias químicas cancerígenas y metales tóxicos.

Además, la mayoría de estos dispositivos contienen nicotina en niveles alarmantes. Algunos productos populares equivalen a entre 300 y 600 cigarrillos tradicionales en términos de contenido de nicotina, lo que incrementa significativamente el riesgo de dependencia.

El comisionado de Salud de la ciudad, el doctor Alister Martin, advirtió sobre el impacto de estos productos en el desarrollo juvenil.

“Las empresas de cigarrillos electrónicos hacen que sus productos parezcan divertidos y atractivos, pero existen riesgos reales para los jóvenes”, afirmó. “La nicotina puede perjudicar el desarrollo cerebral, la memoria y el aprendizaje”.

Impacto en el cerebro y el rendimiento escolar

El cerebro humano continúa desarrollándose hasta aproximadamente los 25 años, lo que hace que los adolescentes sean especialmente vulnerables a los efectos de la nicotina. Su consumo puede afectar la memoria, la concentración y la capacidad de aprendizaje, factores clave en el rendimiento académico.

El consejero de Educación de la ciudad, Kamar Samuels, destacó que los efectos del vapeo ya se perciben en las aulas.

“El uso de cigarrillos electrónicos está afectando gravemente a nuestros alumnos. Vemos cómo impacta su capacidad de aprendizaje, su salud mental y su futuro”, señaló.

Más allá de los efectos físicos, el vapeo también está estrechamente vinculado a problemas de salud mental. La dependencia a la nicotina puede provocar síntomas de abstinencia como ansiedad, irritabilidad y depresión.

Los datos son contundentes: en 2023, la depresión fue más del doble de frecuente entre adolescentes de 13 a 17 años que vapeaban (48 %) en comparación con aquellos que no lo hacían (22 %). Esto sugiere una relación preocupante entre el consumo de nicotina y el bienestar emocional de los jóvenes.

Campaña multicanal y accesible

“Drop the Vape” se difundirá en inglés, español y chino hasta el 23 de mayo, utilizando una estrategia multicanal para alcanzar a los adolescentes donde más tiempo pasan: redes sociales, plataformas digitales y espacios urbanos.

Los anuncios también estarán presentes en los quioscos LinkNYC y en tiendas cercanas a escuelas y organizaciones juveniles, ampliando el alcance del mensaje.

Uno de los pilares de la campaña es facilitar el acceso a recursos de ayuda. A pesar de la alta tasa de consumo, el 80% de los estudiantes que vapean aseguran que quieren dejarlo, lo que representa una oportunidad clave para intervenir.

Entre las opciones disponibles, los vapeadores adolescentes pueden inscribirse en programas de apoyo confidenciales mediante mensajes de texto, acceder a líneas de ayuda con consejeros especializados y, en algunos casos, recibir tratamientos con nicotina.

También se promueve el uso de servicios escolares como enfermeras, centros de salud y especialistas en prevención de abuso de sustancias, así como plataformas digitales de apoyo en salud mental.

Para quienes buscan asistencia emocional, programas como NYC Teenspace ofrecen acceso a terapeutas licenciados para jóvenes entre 13 y 17 años.

La concejala Lynn Schulman, presidenta de la Comisión de Salud del Concejo Municipal, calificó el vapeo juvenil como un problema “grave y creciente”.

“Estos productos no son una moda inofensiva. Están diseñados para atraer a los adolescentes mientras los exponen a sustancias altamente adictivas y peligrosas”, afirmó.

Schulman elogió la campaña por ofrecer información basada en evidencia y conectar a los jóvenes con recursos accesibles.

Con “Drop the Vape”, NYC busca cambiar la narrativa en torno al vapeo y empoderar a los fumadores adolescentes para tomar decisiones informadas sobre su salud.

Las autoridades insisten en que la clave está en la educación temprana, el acceso a recursos y el acompañamiento continuo. En una ciudad donde millones de jóvenes enfrentan presiones sociales y exposición constante a nuevas tendencias, esta campaña representa un paso decisivo para proteger su bienestar a largo plazo.

El mensaje es claro: vapear no es inofensivo, y dejarlo es posible con el apoyo adecuado.

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