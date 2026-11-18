La Navidad comienza a sentirse en Estados Unidos y, con ella, regresan algunas de las iniciativas solidarias que buscan llevar un poco de alegría a quienes más lo necesitan. Una de ellas es USPS Operation Santa 2026, el programa del Servicio Postal de Estados Unidos que permite a personas, familias, empresas y organizaciones adoptar cartas enviadas por niños y hogares con dificultades económicas para cumplir sus deseos navideños.

La iniciativa ya abrió una nueva temporada y ofrece a los estadounidenses la oportunidad de convertirse en ayudantes de Santa Claus. Desde el 16 de noviembre, los participantes pueden comenzar a seleccionar cartas, conocer las peticiones de sus autores y comprar los regalos que esperan recibir durante las fiestas.

El programa, que se ha convertido en una tradición para miles de personas, busca conectar a quienes desean ayudar con familias que necesitan apoyo en una época del año especialmente significativa.

¿Cómo funciona USPS Operation Santa?

El mecanismo es sencillo, aunque requiere cumplir algunos pasos antes de poder elegir una carta. El Servicio Postal estadounidense permite que los participantes consulten las solicitudes recibidas y decidan a cuáles desean responder mediante la compra y el envío de obsequios.

Las cartas pueden proceder de niños que escriben directamente a Santa Claus o de familias completas que comparten sus deseos y necesidades. Esto significa que no todas las peticiones se limitan a juguetes: algunos hogares solicitan artículos para distintos integrantes, por lo que la ayuda puede beneficiar a varias personas bajo un mismo techo.

Sheila Holman, vicepresidenta de Marketing del Servicio Postal, destacó que cada año reciben miles de mensajes con deseos navideños y que, en ocasiones, las solicitudes superan la cantidad de personas disponibles para adoptarlas.

Por esa razón, la funcionaria hizo un llamado especial a las compañías y organizaciones para que formen equipos y adopten cartas familiares. De esta manera, varios colaboradores pueden reunir recursos y encargarse de los regalos solicitados por todos los integrantes de un hogar.

Requisitos para adoptar una carta de Navidad

Aunque cualquier persona interesada puede intentar participar, USPS estableció un procedimiento de registro obligatorio para garantizar la seguridad del programa y de las personas involucradas.

Antes de acceder a las cartas y seleccionar una petición, los futuros participantes deben completar 2 pasos fundamentales:

Registrarse en la plataforma oficial: es necesario crear una cuenta en el sitio web de Operation Santa.

es necesario crear una cuenta en el sitio web de Operation Santa. Verificar la identidad: el Servicio Postal exige un proceso de comprobación de identidad para autorizar la participación.

La participación puede realizarse individualmente, en compañía de familiares y amigos o mediante equipos organizados por empresas. Esta última modalidad representa una alternativa para atender solicitudes más amplias que contemplan las necesidades de todos los integrantes de un hogar.

¿Dónde comprar los regalos para las familias?

Después de adoptar una carta, llega el momento de preparar los obsequios. Los participantes pueden adquirirlos en las tiendas de su preferencia o utilizar Santa’s Gift Shoppe, una tienda virtual impulsada por Toys “R” Us que forma parte de las opciones disponibles dentro de la iniciativa.

La plataforma facilita la búsqueda de regalos y permite organizar las compras de acuerdo con los deseos expresados en cada mensaje.

Es importante leer cuidadosamente las solicitudes antes de realizar cualquier adquisición. Cuando una carta corresponde a una familia, conviene revisar todas las peticiones para comprender cuántas personas esperan recibir un obsequio y qué artículos han solicitado.

Además, los participantes deben considerar el tiempo necesario para preparar los paquetes y enviarlos a través del Servicio Postal.

¿Cuál es la fecha límite para enviar los regalos?

Uno de los aspectos más importantes de Operation Santa 2026 es el calendario de envíos. USPS estableció el 12 de diciembre como fecha límite para despachar los regalos correspondientes a las cartas adoptadas.

Por lo tanto, quienes decidan participar deben organizar sus compras con anticipación y evitar dejar los envíos para los últimos días. El objetivo es que los paquetes puedan completar su recorrido antes de las celebraciones navideñas.

Las personas interesadas en sumarse a esta tradición pueden iniciar el proceso directamente en el sitio web oficial del programa.

Para participar, deben ingresar a USPS Operation Santa, completar el registro solicitado y realizar la verificación de identidad. Después podrán consultar las cartas disponibles, seleccionar una petición y comenzar a preparar los regalos.

Más allá de los paquetes y las compras, Operation Santa representa una oportunidad para convertir un deseo escrito en papel en una experiencia tangible. En una temporada marcada por los gastos y las celebraciones, el programa recuerda que un gesto de generosidad también puede transformar la Navidad de una familia.

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