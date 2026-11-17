Durante noviembre y diciembre de 2026, Nueva York le brinda a sus residentes los mercados navideños, también llamados mercaditos de la época. Son actividades tradicionales dedicadas al comercio, desde plazas, parques y espacios históricos de la ciudad.

Algunos mercados, la mayoría en Brooklyn y Manhattan, ya reciben visitantes, mientras que otros abrirán en diciembre y permanecerán disponibles después de Navidad. Generalmente, venden productos elaborados por artesanos independientes, ropa, joyería, antigüedades y especialidades culinarias.

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Los principales mercados navideños en Nueva York

Mantahhan

Winter Village de Bryant Park (activo hasta el 3 de enero de 2027)

Ubicado en Bryant Park, entre las calles 40 y 42, y las avenidas Quinta y Sexta, este es uno de los principales destinos navideños de Manhattan.

El Bank of America Winter Village cuenta con más de 170 quioscos de cristal en los que participan comerciantes de Nueva York y otros lugares del mundo. Los visitantes pueden encontrar joyería, ropa, accesorios, artículos para el hogar, decoración navideña, productos artesanales y alimentos especiales para regalar o consumir durante el paseo.

También dispone de una pista de patinaje sobre hielo de acceso gratuito para quienes llevan sus propios patines. Además, The Lodge ofrece comida y bebidas de temporada.

Feria navideña de Grand Central Terminal (activo hasta el 24 de diciembre)

En el interior de Vanderbilt Hall, dentro de Grand Central Terminal, en el número 89 de East 42nd Street, se encuentra otra de las ferias tradicionales de la ciudad.

A diferencia de los mercados al aire libre, permite recorrer los puestos bajo techo. Su selección incluye joyería artesanal, cerámica, obras de arte, artículos de decoración, productos de belleza, bolsos, accesorios y regalos originales.

La feria también incorpora actividades relacionadas con la personalización de obsequios, como grabados, caligrafía e ilustraciones en vivo. Estará cerrada en Thanksgiving (26 de noviembre).

Union Square Holiday Market (activo hasta el 24 de diciembre)

El mercado ocupa la plaza situada entre Broadway y Park Avenue South, en el área de las calles 14 y 17.

Organizado por Urbanspace, reúne más de 180 puestos de comida y artesanías. Es una alternativa para quienes buscan regalos diferentes a los que se encuentran en las grandes cadenas comerciales.

Entre sus productos habituales destacan joyería, ropa, accesorios, artículos de diseño, decoración para el hogar, regalos hechos a mano y especialidades gastronómicas. También es un buen lugar para encontrar productos de pequeños negocios y creadores independientes.

Columbus Circle Holiday Market (del 1 al 31 de diciembre)

Este mercado estará situado en la entrada suroeste de Central Park, cerca de la calle 59 y Broadway.

Sus puestos ofrecerán productos artesanales, ropa de invierno, accesorios, regalos y alimentos de temporada. Su ubicación permite combinar las compras navideñas con un paseo por Central Park o por las tiendas de los alrededores.

Macy’s Holiday Square (del 3 de diciembre al 2 de enero de 2027)

Otro punto de compras navideñas estará en Herald Square, junto a los grandes almacenes Macy’s. El mercado se extiende por Broadway, desde Greeley Square hasta Herald Square, en el área de la calle 34.

Contará con más de 35 vendedores locales, según la información difundida por NYC Tourism + Conventions. Los visitantes podrán encontrar regalos artesanales, productos personalizados, dulces, especialidades gastronómicas y artículos de temporada. También habrá espacios para disfrutar de comida y bebidas navideñas.

Brooklyn

FAD Market en DUMBO (activo hasta el 20 de diciembre)

En Brooklyn, uno de los eventos destacados será el FAD Market, instalado en Empire Stores, en el 55 Water Street, en el barrio de DUMBO.

La feria reunirá a diseñadores independientes, artesanos y pequeños negocios. Su oferta incluye joyería, ropa, accesorios, cerámica, decoración para el hogar, productos de cuidado personal y alimentos artesanales.

Los fines de semana participarán más de 35 creadores, mientras que durante los días laborables habrá una selección rotativa de vendedores.

Markets for Makers en Industry City (activo solo el 21 y 22 de noviembre)

Otra alternativa estará en Industry City, en el 33 de la calle 35, en Brooklyn. Este mercado navideño se celebrará durante un fin de semana y reunirá a creadores independientes de Nueva York y otras regiones.

Su propuesta se concentra en artículos hechos a mano, regalos originales, productos para el hogar y creaciones de pequeños negocios. También contará con actividades de manualidades para los asistentes.

Antes de visitar cualquiera de los mercados navideños, es recomendable consultar los horarios y las condiciones de cada feria, especialmente durante los días cercanos a Navidad, cuando aumenta la afluencia de compradores.

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