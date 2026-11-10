Grand Central Terminal inaugura su tradicional feria navideña con más de 35 comerciantes y artesanos

La temporada navideña comienza a tomar forma en Nueva York y uno de sus escenarios más emblemáticos vuelve a sumarse a las celebraciones. Grand Central Terminal anunció el regreso de su tradicional Holiday Fair, un mercado festivo que transformará Vanderbilt Hall en un espacio dedicado a las compras, la artesanía y los regalos originales. La edición de 2026 abrió el 9 de noviembre y permanecerá hasta el 24 de diciembre, con la participación de más de 35 pequeños negocios, artistas independientes y comerciantes especializados.

La propuesta invita a residentes y turistas a descubrir productos diferentes mientras recorren uno de los edificios históricos más reconocidos de Manhattan. Entre los artículos disponibles habrá joyería, accesorios, decoración, productos para el hogar, regalos infantiles y creaciones personalizadas.

Bajo los imponentes techos y las lámparas de araña de Vanderbilt Hall, la feria busca impulsar el comercio independiente y ofrecer una alternativa a las compras navideñas convencionales. También representa una oportunidad para conocer marcas emergentes y apoyar a emprendedores locales en uno de los puntos de mayor movimiento de la ciudad.

Horarios de la Holiday Fair 2026 en Grand Central

El mercado tendrá distintos horarios durante su temporada. Desde el 9 de noviembre hasta el 16 de diciembre abrirá de lunes a sábado, de 10 a.m. a 7 p.m., y los domingos, de 11 a.m. a 6 p.m.

La feria permanecerá cerrada en Thanksgiving Day. Sin embargo, durante la recta final de las compras navideñas ampliará su disponibilidad: del 17 al 23 de diciembre funcionará diariamente de 10 a.m. a 8 p.m. En Nochebuena, el 24 de diciembre, cerrará a las 6 p.m., después de recibir visitantes desde las 10 a.m.

Hennessy instalará una oficina postal navideña interactiva

Una de las novedades de este año será la participación de Hennessy como patrocinador principal. La marca instalará en Vanderbilt Hall el Hennessy Postal Club, una experiencia inmersiva inspirada en las tradicionales oficinas postales de Navidad.

El espacio permitirá escribir cartas y elaborar regalos y recuerdos personalizados. La iniciativa pretende recuperar el valor de los detalles hechos especialmente para otras personas, en una época del año asociada con los encuentros y las celebraciones familiares.

La experiencia estará disponible diariamente durante el horario de la feria y contará con actividades que cambiarán cada semana. Entre ellas figuran sesiones de caligrafía, grabado artesanal de botellas de Hennessy e ilustraciones en vivo realizadas por artistas que crearán piezas personalizadas para los visitantes.

También se organizará un taller de especias para elaborar mezclas destinadas a preparar cócteles con Hennessy en casa. Los interesados podrán consultar la programación semanal directamente en el espacio, ya que las actividades variarán a lo largo de la temporada.

Regalos originales y negocios independientes en Manhattan

La selección de comerciantes combina nuevas incorporaciones con propuestas que regresan después de participar en ediciones anteriores.

Entre las novedades estará Ben Lenovitz, artista radicado en Nueva York que ha ganado popularidad por sus coloridos retratos de mascotas. Durante la feria aceptará encargos personalizados, una alternativa para quienes buscan sorprender a familiares o amigos con un obsequio único.

También regresará scienceSeeds, una marca especializada en kits educativos STEAM, que combinan ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Su catálogo incluye manualidades, rompecabezas y juegos diseñados para estimular la creatividad y la curiosidad de los niños.

Otra incorporación será Oliver Flynn, un negocio familiar de Brooklyn fundado por dos hermanas inmigrantes taiwanesas. La empresa, propiedad de mujeres, ofrecerá artículos de cuidado personal y productos para el hogar elaborados sin plástico, con especial atención al diseño y la sostenibilidad.

La oferta se completará con accesorios para mascotas, joyería, piezas de crochet y productos inspirados en los paisajes costeros.

Otras actividades navideñas en Grand Central Terminal

La Holiday Fair será solamente una parte de la programación festiva del edificio. El martes 24 de noviembre, de 1 a 6 p.m., el Biltmore Room recibirá el Thanksgiving Market, un mercado de un solo día con alimentos y productos de temporada para quienes preparan la celebración de Acción de Gracias.

Por su parte, la Grand Central Gift Shop ofrecerá recuerdos inspirados en la arquitectura y los símbolos de la terminal. Entre los artículos destacados estarán un bolso de viaje con el diseño del emblemático techo celestial y una gorra turquesa decorada con el Pegaso dorado. La tienda en línea comenzará a operar el 20 de noviembre.

Otra de las tradiciones que regresará será el Holiday Train Show, organizado por el New York Transit Museum. La exposición celebrará su edición número 22 a partir del 13 de noviembre y continuará hasta febrero de 2027.

El montaje incluirá trenes Lionel, modelos de Metro-North, el Polar Express y antiguos vagones del metro que recorrerán una maqueta ferroviaria de dos niveles y 34 pies de longitud. El circuito partirá de una reproducción en miniatura de Grand Central y atravesará distintos escenarios inspirados en Nueva York hasta llegar al Polo Norte.

La exhibición incorporará edificios en miniatura diseñados por el artista neoyorquino Danny Cortes, conocido por sus detalladas recreaciones de las calles de la ciudad.

Compras y gastronomía para completar la visita

Grand Central Terminal cuenta con más de 85 restaurantes, tiendas y comercios de alimentos, por lo que la visita puede convertirse en un recorrido mucho más amplio que una jornada de compras.

Entre sus establecimientos gastronómicos destacan Grand Brasserie, Cipriani Dolci y Grand Central Oyster Bar & Restaurant, además del histórico The Campbell y las opciones rápidas del Dining Concourse.

La oferta también crecerá próximamente con Osteria Centrale, un restaurante italiano de 250 asientos que tendrá un horario anunciado de 11 a.m. a 2 a.m., y Mercato Centrale, un mercado gourmet con alimentos preparados y productos especializados, previsto para abrir de 7 a.m. a 11 p.m.

Con artesanía, actividades familiares, trenes en miniatura y propuestas gastronómicas, Grand Central vuelve a posicionarse como uno de los destinos para disfrutar de la Navidad en Manhattan. Una invitación para detenerse, explorar y descubrir otra cara de Nueva York durante las fiestas.

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