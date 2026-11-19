Elon Musk dijo sentirse bastante tonto por haber destinado $446 millones a apoyar a los republicanos en las elecciones de medio término de Estados Unidos, después de las derrotas que dieron a los demócratas el control de ambas cámaras del Congreso.

El director ejecutivo de Tesla y SpaceX hizo las declaraciones el miércoles durante una participación virtual en la cumbre DealBook de The New York Times, que reúne en Nueva York a líderes empresariales y políticos, donde comentó: “Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no haber visto muchos resultados”.

Según BBC, fue el mayor donante individual de los comicios y concentró parte de sus aportaciones en Texas, donde operan varias de sus empresas.

Musk afirmó que no vio grandes resultados por el dinero invertido en las campañas, aunque consideró que los candidatos probablemente habrían obtenido resultados peores sin ese respaldo económico.

“No soy MAGA”

El empresario también tomó distancia del movimiento Make America Great Again, asociado con el presidente Donald Trump, cuya segunda candidatura a la Casa Blanca había respaldado.

“No soy MAGA”, declaró. “No estoy seguro de qué significa MAGA… si eso significa una especie de adhesión ciega a un conjunto de políticas del Partido Republicano, entonces ciertamente no tengo eso”.

Sus palabras contrastan con el entusiasmo que mostró en un mitin de Trump en 2024, cuando bromeó: “No solo soy MAGA, soy MAGA oscuro y gótico”.

Musk también ha usado públicamente la gorra del movimiento en varias ocasiones.

Durante los primeros meses del segundo mandato de Trump, trabajó sin remuneración como empleado especial del gobierno y asesor principal del presidente.

Encabezó el Departamento de Eficiencia Gubernamental, conocido como DOGE, para reducir el gasto público.

En octubre de 2026, el Pentágono lo nombró codirector del Proyecto Meridian, un estudio sobre el futuro de la guerra, mientras continuaba viajando con Trump y asesorándolo.

Texas cambió de rumbo pese a sus aportaciones

Una de las derrotas más destacadas para los republicanos ocurrió en Texas cuando James Talarico venció a Ken Paxton y ganó un escaño en el Senado federal.

Según un análisis de BBC, Musk había destinado al menos $45 millones a respaldar a Paxton.

En la elección para gobernador, la demócrata Gina Hinojosa derrotó a Greg Abbott y puso fin a más de tres décadas de control republicano del estado.

Musk consideró que Hinojosa va a ser bastante moderada.

“No creo que sea una gobernadora de extrema izquierda. Y, por todo lo que he oído sobre ella, creo que las cosas estarán bien en Texas con Gina como gobernadora”, añadió.

Los demócratas también conquistaron escaños disputados y lograron avances históricos en territorios dominados durante décadas por los republicanos.

Trump afrontó la elección bajo presión por el efecto de sus políticas sobre el costo de vida.

Mayor vigilancia sobre sus empresas

La nueva mayoría demócrata en el Senado y la Cámara de Representantes ha prometido examinar más de cerca a las compañías tecnológicas, incluida la construcción de centros de datos.

En Georgia, donde SpaceX tiene operaciones de ese tipo, el gobernador demócrata electo prometió limitar su expansión y los incentivos fiscales para construirlos.

Legisladores demócratas también han planteado investigar a SpaceX, que ha obtenido aproximadamente $10,000 millones en nuevos contratos gubernamentales desde la reelección de Trump.

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