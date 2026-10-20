Elon Musk promete donar una acción de SpaceX, valorada en $146, a cada niño de EE.UU.

Elon Musk prometió entregar, a partir de 2027, una acción de SpaceX a cada niño de Estados Unidos, una iniciativa que tendría un valor aproximado de $10,500 millones. El empresario anunció el plan este lunes 19 de octubre de 2026 con un mensaje en su cuenta de X, después de cuestionar el fondo de beneficio público de Anthropic y defender la entrega directa de acciones.

Cada acción tendría un valor de referencia de $146.03, según el precio utilizado al cierre del mercado del viernes 16 de octubre. Sin embargo, la promesa todavía no explica cuáles serán las reglas de elegibilidad, un procedimiento de inscripción, una fecha concreta de distribución y detalles sobre sus posibles implicaciones fiscales.

Mientras que las familias que no tienen un beneficio que puedan reclamar ni un mecanismo oficial para solicitarlo.

Por ello, debes tener cuidado de cualquier mensaje que exija pagos para acceder al beneficio o datos personales, particularmente números de Seguro Social, para acceder a las supuestas acciones, debe tratarse con cautela, ya que podría ser un intento de estafa.

Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America.



This will be the first of many. — Elon Musk (@elonmusk) October 19, 2026

Una promesa de $10,500 millones

En su mensaje, Musk afirmó: “El próximo año daré una de mis acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos” y añadió que “esta será la primera de muchas (donaciones)”, sin precisar si las futuras entregas incluirían más títulos ni cuándo comenzarían.

El cálculo parte con unos 72 millones de menores de 18 años y de un precio de $146.03 por acción: La Oficina del Censo estimó 341,784,857 habitantes en 2025 y señaló que 21.1% tenía menos de 18 años, una base equivalente a poco más de 72 millones de niños.

Valor aproximado por niño: $146.03

$146.03 Costo total estimado: $10,500 millones

$10,500 millones Entrega anunciada: algún momento de 2027

algún momento de 2027 Dato pendiente: ¿Cuáles serán los requisitos o mecanismos de distribución?

La acción tampoco garantiza efectivo. Su precio puede variar antes de la entrega y, si existen restricciones de venta o una cuenta de custodia, los menores beneficiados podrían no disponer del dinero inmediatamente.

El vacío que queda por resolver para recibir la donación

Musk no definió tampoco qué significa su universo de beneficiarios: “cada niño de Estados Unidos”. Por ejemplo, falta aclarar si la oferta abarcará a residentes sin ciudadanía, menores sin número de Seguro Social, bebés nacidos durante 2027 o jóvenes que cumplan 18 años antes del reparto de las acciones.

Tampoco está claro si los padres deberán registrar al menor o abrir una cuenta de inversión, hasta que SpaceX publique reglas oficiales.

Nueva York y Nueva Jersey

El alcance regional sería considerable. Con base en estimaciones del Censo de 2025, Nueva York tenía alrededor de 3.9 millones de menores y Nueva Jersey casi 2 millones; al precio de referencia, las acciones destinadas a ambos estados sumarían aproximadamente $861 millones.

Solo la ciudad de Nueva York tenía cerca de 1.73 millones de residentes menores de 18 años. Si todos calificaran, el valor inicial rondaría $253 millones, aunque falta conocer los lineamientos que establezca SpaceX.

Las cuentas Trump plantean obstáculos

Algunos reportes apuntaron a las Cuentas Trump como posible vehículo para recibir las donaciones, pero Musk no lo confirmó. Estas cuentas individuales de retiro pueden abrirse para menores que no hayan cumplido 18 años al cierre del año en que se haga la elección y que tengan un número de Seguro Social válido. El depósito federal único de $1,000 está dirigido a niños ciudadanos estadounidenses nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 que cumplan los requisitos.

Sin embargo, las reglas propuestas por el IRS establecen que, durante el periodo de crecimiento, el dinero solo puede invertirse en fondos o ETF que sigan índices bursátiles estadounidenses. El IRS precisó que “los fondos de una cuenta Trump solo pueden invertirse en inversiones elegibles”, una categoría que no contempla directamente una acción individual de SpaceX bajo la regla descrita.

Por eso, usar esas cuentas requeriría otra estructura, convertir la donación en efectivo o cambiar las reglas. Nada de eso ha sido anunciado. Mientras tanto, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ya anunció su intención de emitir reglas sobre aportaciones filantrópicas de acciones cotizadas a cuentas Trump.

Anthropic detonó la propuesta de Elon Musk

La promesa de Musk de donar acciones de SpaceX surgió tras el anuncio de Anthropic de donar 5% de sus acciones a un nuevo fondo de beneficio público. La empresa indicó que podría sumar dos puntos porcentuales por cada aumento de 50% en su valoración sobre una base no revelada.

Musk respondió: “recomiendo entregar las acciones directamente al público”. Mientras tanto, la comparación explica el origen de su propuesta, pero no prueba que vaya a ejecutarse: Anthropic publicó una estructura y condiciones, mientras que el compromiso de Musk sigue siendo una declaración en X.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre la donación de acciones de SpaceX a niños en EE.UU.

¿Cuánto recibiría cada niño por las acciones de SpaceX?

Una acción valorada en $146.03 según el cierre del viernes 16 de octubre de 2026. El valor real puede cambiar antes del reparto.

¿Cuándo entregaría Musk las acciones de SpaceX a menores?

El magnate dijo que sería “el próximo año”, es decir, en 2027, pero no proporcionó día, mes ni calendario de inscripción.

¿Quiénes califican para la donación?

Todavía no se sabe. No hay criterios publicados sobre ciudadanía, residencia, edad límite o número de Seguro Social.

¿Hay que abrir una cuenta Trump?

No está confirmado. Además, las reglas propuestas limitan esas cuentas a fondos indexados elegibles mientras el beneficiario sea menor.

¿Qué debes hacer ahora para recibir una donación de SpaceX?

Espera instrucciones verificadas. Evita intermediarios, cobros de inscripción y enlaces que pidan documentos o información bancaria.

Conclusión

El momento de actuar para acceder a este beneficio llegará cuando SpaceX defina lineamientos, publique documentos, establezca fechas y un sistema de entrega, que además explique quién califica y cómo se custodiarán las acciones.

Si el plan avanza en 2027, las familias deberán comparar sus reglas con las normas fiscales y de inversión, para poder combinar el beneficio con otros disponibles, como las Cuentas Trump, para que los menores puedan tener mejores condiciones financieras una vez que estén listos para incorporarse al mercado laboral.

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