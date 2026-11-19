Los beneficiarios de SNAP en la mayoría de los condados de Nueva Jersey deben activar su nueva tarjeta Families First EBT con chip antes del viernes 20 de noviembre de 2026. Las tarjetas que sigan sin activar se desactivarán y sus titulares tendrán que solicitar un reemplazo para acceder a sus beneficios.

A quiénes afecta el plazo del viernes

La fecha corresponde a las tarjetas enviadas en agosto a los beneficiarios de todos los condados, excepto Cumberland, Essex y Mercer.

En esos tres condados, las tarjetas nuevas se enviaron en julio y el plazo para activarlas terminó el 13 de octubre.

La medida del viernes afecta únicamente a las tarjetas nuevas que todavía no han sido activadas.

Las tarjetas anteriores, que solo tenían banda magnética, dejaron de funcionar el 13 de septiembre en Cumberland, Essex y Mercer, y el 20 de octubre en los demás condados.

Por eso, quienes aún no hayan activado el reemplazo necesitan completar el trámite para utilizar su asistencia alimentaria de SNAP o los beneficios de asistencia monetaria de Work First New Jersey (WFNJ).

Cómo activar la tarjeta y crear el PIN

Puedes hacerlo en NJFamiliesFirst.gov, mediante la aplicación ConnectEBT o llamando al servicio de atención de EBT al 1-800-997-3333.

Durante la activación debes crear un nuevo número de identificación personal o PIN.

El saldo existente de SNAP y WFNJ se transfiere automáticamente a la nueva tarjeta, no necesitas gastar primero los beneficios de la anterior.

Para activar por teléfono, ten a mano el número de 16 dígitos de la tarjeta nueva, tu número completo de Seguro Social, fecha de nacimiento, código de seguridad y fecha de vencimiento.

Si la llamada se corta, puedes intentar desde otro teléfono o completar el proceso por internet o en la aplicación.

ConnectEBT es gratuita y es la única aplicación oficial para los usuarios de Families First EBT.

Qué hacer si no recibiste la tarjeta

Las tarjetas se enviaron en sobres blancos con dirección de remitente de Kentucky.

Si no llegó la tuya, revisa tu dirección postal en NJFamiliesFirst.gov o ConnectEBT.

Para corregirla, utiliza MyNJHelps.gov o comunícate con la agencia de servicios sociales de tu condado antes de pedir un reemplazo.

Si se vence el plazo de activación, también debes contactar a esa agencia para verificar tu dirección y gestionar otra tarjeta.

El estado advierte que pueden aplicarse cargos por el reemplazo.

La desactivación del plástico no equivale al vencimiento de los beneficios ni cambia el calendario de recertificación del caso.

Cómo proteger los beneficios al comprar

Las nuevas tarjetas incorporan chip cifrado, pago por contacto, código de seguridad de tres dígitos y una función para bloquearlas y desbloquearlas.

Al pagar, el estado recomienda insertar el chip o acercar la tarjeta al lector.

Si el comercio no acepta esas opciones, el sistema indicará que debes deslizarla, un método menos seguro.

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