Hakeem Jeffries, líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, adelantó que su partido está dispuesto a negociar con el presidente Donald Trump en áreas como atención médica, inmigración y costo de vida, una vez que los demócratas asuman el control del Congreso en enero de 2027.

En una entrevista con el programa Face the Nation, de CBS News, señaló que existen asuntos en los que ambas fuerzas políticas podrían encontrar puntos de coincidencia, especialmente en materia de salud, luego de que Trump manifestara su disposición a trabajar con los demócratas en esa área.

Entre las propuestas que mencionó el legislador figuran reducir la edad de elegibilidad para Medicare, ampliar la cobertura médica para incluir servicios de odontología, visión y audición, y garantizar que los niños y jóvenes puedan acceder a atención médica.

“Veamos qué es posible en función de lo que ha dicho el presidente con respecto a la atención médica”, expresó Jeffries, quien consideró que estas iniciativas cuentan con respaldo entre los demócratas de ambas cámaras del Congreso.

Trump manifestó el viernes que estaba abierto a alcanzar un acuerdo para mejorar el sistema sanitario estadounidense, aunque advirtió que el resultado no necesariamente coincidiría con todas las propuestas demócratas. El mandatario consideró que una negociación podría conducir a un modelo que, incluso, superara las alternativas planteadas por los republicanos.

Jeffries identificó otras dos prioridades para el próximo Congreso: reducir el costo de vida y abordar los problemas del sistema migratorio. A su juicio, Washington no puede pasar los próximos dos años sin ofrecer respuestas en esos tres ámbitos.

“¿Se imaginan lo enojado que estará el pueblo estadounidense con Washington si, en los próximos dos años, no hacemos nada con respecto a la asequibilidad, no hacemos nada con respecto a la atención médica y no hacemos nada con respecto a la inmigración?”, cuestionó.

El dirigente demócrata afirmó que la situación económica afecta a numerosos estadounidenses y que su partido está comprometido con impulsar los cambios que, considera, reclamaron los votantes en las elecciones de mitad de mandato.

En materia sanitaria, los demócratas también buscarán revertir los recortes a Medicaid contemplados en el proyecto de ley presupuestario impulsado por los republicanos y promulgado por Trump el año pasado.

Demócratas anuncian medidas contra la corrupción

Jeffries adelantó que otra de las prioridades de su partido será exigir responsabilidades a funcionarios de la administración, integrantes del Congreso y magistrados de la Corte Suprema.

Como parte de esa agenda, anunció que los demócratas de la Cámara de Representantes impulsarán al inicio del nuevo período legislativo una propuesta para prohibir que los congresistas compren y vendan acciones, una iniciativa cuyo respaldo bipartidista intentarán conseguir.

“Nadie va a quedar impune”, aseguró el legislador, quien insistió en que las investigaciones deberán desarrollarse con apego a los hechos, la Constitución y las leyes.

Consultado sobre la posibilidad de impulsar procedimientos de destitución contra funcionarios de la administración Trump, Jeffries no confirmó ni descartó esa opción. Afirmó que, por ahora, su partido está concentrado en cumplir los compromisos asumidos con los electores y garantizar la rendición de cuentas.

El presidente ya expresó sus reservas sobre la posibilidad de trabajar con el senador Chuck Schumer, quien podría convertirse en líder de la mayoría demócrata en el Senado. En una publicación en Truth Social, cuestionó la capacidad de Schumer para ejercer ese cargo y recordó su anterior gestión como líder de la mayoría, que calificó de fracaso. También lo acusó de haber promovido investigaciones relacionadas con la supuesta injerencia rusa en las elecciones estadounidenses.