Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas detuvieron a dos personas en una pasarela de embarque del Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma, en Washington, mientras los pasajeros abordaban un vuelo de Alaska Airlines con destino a Los Ángeles.

El procedimiento, que quedó registrado en video, provocó momentos de tensión y retrasó la salida del avión.

Las imágenes muestran a varios agentes enmascarados, vestidos con chaquetas sin distintivos y pantalones caqui, mientras forcejeaban con una persona en el suelo y la arrastraban ante la mirada de los pasajeros. En el video también se escucha a una mujer gritar que se están llevando a su hija y que ella cuenta con un permiso de trabajo.

ICE confirmó que sus funcionarios realizaron un operativo de control migratorio para detener a Ricardo Larrondo Mendoza, un ciudadano mexicano que, de acuerdo con la agencia, permaneció en Estados Unidos más tiempo del autorizado por su visa.

Durante el procedimiento, otra pasajera arrojó café caliente a los agentes, según informó el organismo en un comunicado. La mujer, identificada como Sofía Hernández Mejía, también de nacionalidad mexicana, fue detenida después de que las autoridades determinaran que había excedido el tiempo permitido por su visa y se encontraba en el país sin autorización.

La agencia señaló que podría enfrentar cargos por agredir a un funcionario federal.

On November 21, 2026, at approximately 8:05 a.m. PST, ICE officers conducted a targeted enforcement operation to arrest Ricardo Larrondo Mendoza, an illegal alien from Mexico who overstayed his visa in violation of our nation’s laws.



During the arrest other travelers began to? https://t.co/nXiBxAqIJ5 — U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) November 22, 2026

The Associated Press informó que el vuelo 1306 de Alaska Airlines tenía previsto despegar a las 8:10 am del sábado, pero sufrió un retraso como consecuencia del operativo.

La aerolínea manifestó su preocupación por la actuación de los agentes durante el abordaje y aseguró que no recibió ningún aviso previo sobre la intervención, que ocurrió durante uno de los fines de semana de mayor movimiento turístico en Estados Unidos, antes de la celebración del Día de Acción de Gracias.

“Reconocemos lo angustioso que ha sido este incidente para los empleados y pasajeros afectados”, expresó Alaska Airlines, que reiteró su compromiso de tratar a cada pasajero con dignidad y respeto.

La compañía agregó que trabaja con el Puerto de Seattle, organismo encargado de administrar el aeropuerto, para determinar si se cumplieron los protocolos establecidos. También indicó que transmitió sus inquietudes directamente a las autoridades competentes.

Por su parte, el Puerto de Seattle calificó el procedimiento como una experiencia angustiante tanto para la familia involucrada como para los demás pasajeros. Asimismo, anunció que las autoridades locales se comunicarían con funcionarios federales para obtener más información sobre lo ocurrido.

Gobernador de Washington cuestionó actuación del ICE

El gobernador de Washington, el demócrata Bob Ferguson, condenó el operativo y calificó las tácticas de los agentes migratorios como “profundamente antiamericanas”. Durante una conferencia de prensa con dirigentes sindicales y funcionarios electos locales, pidió abolir la agencia federal.

“El video es espeluznante y da escalofríos”, afirmó Ferguson, quien defendió la necesidad de establecer un sistema de control migratorio y seguridad fronteriza que sea eficaz, ético y humano. “Y el ICE no lo es. Es irreformable”, agregó.

El gobernador también anunció que investigaría cómo los agentes consiguieron acceder a la pasarela de embarque y expresó sus sospechas de que pudieron infringir una ley estatal que firmó en marzo, la cual establece restricciones al uso de mascarillas por parte de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.