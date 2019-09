GUESS?, Inc. Anuncia una Colaboración Oficial con GUESS x FriendsWithYou para el Arcoiris Tour de J. Balvin

LOS ÁNGELES–(BUSINESS WIRE)–Este otoño, GUESS se enorgullece en anunciar que seguirá una colaboración multifacética con el ganador del premio Latin Grammy (Grammy Latino), J. Balvin, al asociarse con los artistas FriendsWithYou. Esta colaboración de moda acompañará la próxima Arcoiris North America Tour (Gira Arcoiris en Norteamérica) de J. Balvin a partir del 11 de septiembre y seguirá por todas las localidades de la gira en los Estados Unidos y en las tiendas GUESS selectas, en las ciudades en las que se realizarán los conciertos.





GUESS lanzará una cápsula de edición limitada de 8 prendas que oscilará entre los 29 y 108 USD. En la colección, se incluye una selección de remeras de mangas largas y cortas con colores lisos en blanco y en negro, y que están acompañadas por estampados vibrantes únicos desteñidos que también estarán en dos buzos con capucha. La colección completa de productos estará disponible para la venta en los lugares de la gira.

“A principios de este año, tuvimos la gran oportunidad de alinearnos con J. Balvin y FriendsWithYou para su debut en la presentación, en Coachella. Con el diseño de FriendsWithYou de los elementos visuales del escenario y con el de Guess del vestuario de Balvin, se creó definitivamente una sinergia especial. Admiro el trabajo de Balvin y de FriendsWithYou porque siguen brindando optimismo, felicidad y colores al mundo. Nos entusiasma unirnos y colaborar para esta colección que acompaña a la Arcoiris Tour”. – Nicolai Marciano.

“Es importante para mí darles a mis seguidores una experiencia completa desde la música hasta el arte y la ropa. Gracias a FriendsWithYou y a mi familia de Guess, pudimos llevar las cosas al siguiente nivel con esta cápsula de edición limitada”. – J. Balvin.

“Esta colaboración con J. Balvin fue un proyecto muy importante para nosotros. Sentimos que pudimos transmitir amor a través de la combinación del sonido y de la visión, al crear una experiencia de alegría. Trabajar con GUESS para completar la visión, con prendas de ropa que transmiten el mismo optimismo con el que las personas pueden vivir, ha sido un gran honor”. – FriendsWithYou

Los productos a la venta de GUESS x FriendsWithYou en los conciertos de la Arcoiris Tour de J. Balvin estarán disponibles en las tiendas de GUESS selectas en las ciudades cercanas, en las que se realizará la gira, y en guess.com a partir del 13 de septiembre de 2019. Además, la colección completa estará disponible en todos las localidades de la gira a partir del primer concierto, el 11 de septiembre de 2019.

Acerca de GUESS?, Inc.

Fundada en 1981, GUESS comenzó como una empresa de jeans y desde entonces ha logrado convertirse con éxito en una marca mundial de estilo de vida. GUESS?, Inc. diseña, comercializa y distribuye una colección de estilo de vida de ropa contemporánea, jeans, bolsos, relojes, calzado, lentes de sol y otros productos de consumo relacionados, y otorga las licencias de estos productos. Los productos de GUESS?, Inc. se distribuyen a través de las tiendas de la marca GUESS?, Inc., así como en las mejores tiendas departamentales y especializadas de todo el mundo. Hasta el 3 de agosto de 2019, la empresa operaba directamente 1162 tiendas minoristas en el continente americano, Europa y Asia. Los socios y distribuidores de la empresa operaban 562 tiendas minoristas adicionales en todo el mundo. Hasta el 3 de agosto de 2019, la empresa y sus socios y distribuidores operaban en, aproximadamente, 100 países en todo el mundo. Para obtener más información acerca de la empresa, visite www.guess.com.

Acerca de J. Balvin

Proveniente de Medellín, Colombia, José Álvaro Osorio Balvin, mejor conocido por un gran grupo de seguidores como J. BALVIN a nivel mundial, recibió el reconocimiento de Billboard como “el acto revolucionario más grande que la música latina ha vivido en muchos años”. Con un estilo distintivo propio que rinde homenaje a la primera oleada de estrellas del reguetón de Puerto Rico, pero fusionado con ritmos adicionales de hip-hop clásico y colombiano, más seductor que las letras presuntuosas y una fuerte pasión por la moda, J. Balvin se ha convertido en el líder indiscutible de una revolución de reguetón de segunda generación que impulsa la música urbana a la vanguardia de la música latina en todo el mundo. Con su álbum debut revolucionario con un sello importante LA FAMILIA, su sucesor multiplatino ENERGIA (el álbum latino número uno de 2016) e icónicos sencillos recientes, como Mi Gente y Machika, J. Balvin ha posicionado rápidamente diez sencillos latinos en el puesto número uno y ha acumulado más de 50 millones de seguidores en las redes sociales y más de DIEZ MIL MILLONES de vistas en YouTube en total. Con su estilo distintivo y éxito rotundo, J. Balvin también se ha convertido en uno de los colaboradores más solicitados de la música latina y ha trabajado recientemente con artistas como Beyoncé, Justin Bieber, Cardi B, Pharrell Williams, Ariana Grande, Liam Payne, Major Lazer, Juanes, Camilla Cabello, Nicky Jam y muchos más. Además, ha obtenido reconocimientos importantes de premios, ya que J. Balvin tiene un récord mundial Guinness por haber estado en el puesto número uno durante más tiempo con un sencillo latino como solista, ha ganado premios Latin Grammy Awards consecutivos, varios premios Billboard Latin Awards, un Songwriter Award de BMI (premio BMI como compositor) en la categoría de Canción latina contemporánea del año y ha obtenido el reconocimiento general de ARTISTA DEL AÑO por dos años consecutivos en la ceremonia Premio Lo Nuestro de Univision. El nuevo álbum de J. Balvin VIBRAS que se lanzó recientemente ha sido elogiado por TIME, Rolling Stone, Billboard, entre otras, como: “Uno de los mejores álbumes de 2018”, al elevar a la estrella colombiana a los puestos número uno en las listas mundiales de YouTube y Spotify como el artista número 1 del verano que suena en el mundo.

Acerca de FriendsWithYou

FriendsWithYou es el proyecto de arte colaborativo, con sede en Los Ángeles, de los artistas Samuel Borkson y Arturo Sandoval III, que han trabajado colectivamente desde 2002 para causar un impacto positivo en nuestro mundo. Conocido por sus instalaciones inmersivas y esculturas inflables, su trabajo va más allá del mundo del arte contemporáneo en la cultura popular. Su misión es utilizar el arte como herramienta para sanar, empoderar y alentar a las personas a amarse a sí mismas y a ser compasivas entre sí y con nuestro mundo. Están constantemente evolucionando en el medio con el que trabajan, desde la pintura, la escultura, las presentaciones en vivo, hasta la realidad virtual y la animación. Han creado un lenguaje accesible y sincero para cultivar momentos de conciencia espiritual, interacciones sólidas, alegres y comunitarias, todo en el viaje hacia lo desconocido: una exploración que tiene la esperanza de conectar al mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Kaitlyn Dolan



GUESS?, Inc.



212.852.0505



kdolan@guess.com