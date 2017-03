AMLO cumple “a medias” a inmigrantes e insulta a un padre de los 43

Desconocen representantes en EEUU el plan de apoyo jurídico y de traductores prometido por López Obrador

Nueva York.- El por tercera vez aspirante a la presidencia de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvo una visita a Estados Unidos de claroscuros, donde la peor parte se la llevaron los inmigrantes, así como a los integrantes del movimiento de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.

La esperada ayuda jurídica y de traductores que prometió el equipo del líder de Morena quedó pendiente, a pesar de que es justo en este momento cuando los inmigrantes están enfrentado procesos de deportación.

Manuel Díaz López, del Comite 3 de Morena en Nueva York, aseguró que el plan sigue, pero tampoco dio detalles, sobre todo dónde comunicarse o acudir.

“El plan sigue, se va a promover, pero estamos trabajando en ello”, dijo.

Otra representante de ese partido político, quien prefirió el anonimato, dijo que “no sabía los detalles”, que aún esperaban las instrucciones desde México al respecto.

En una conferencia de prensa para presentar el programa de AMLO en Estados Unidos, Héctor Vasconcelos aseguró que el político presentaría los detalles de ese proyecto en su visita a Nueva York, pero no fue así.

“El lunes el licenciado va a anunciar ese plan, y ese mismo día va a quedar establecida una comisión encargada de estas acciones”, aseguró en entrevista.

En la denuncia contra las políticas migratorias del presidente Donald Trump que presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, López Obrador indica que había abierto un periodo hasta el 11 de marzo para recibir los casos de los inmigrantes afectados.

“Se extiende una convocatoria a todos los migrantes mexicanos y latinoamericanos para que a través de sus familiares o de sus abogados remitan las particularidades de sus casos a nuestro grupo de abogados ‐nombre; lugar, fecha y forma de detención; causa de la detención; en su caso, cargos de los que ha sido acusado; fecha de ingreso a los Estados Unidos de América; etapa del procedimiento en la que se encuentra inmerso; fecha a partir de la cual contó con asistencia consular‐ quienes conformarán un expediente identificando a miles de víctimas para que sean sujetos de protección de la Comisión Interamericana, pero reservando sus datos personales durante la tramitación de la petición, evitando su difusión pública”, indicó.

Sin embargo, ninguno de sus representantes en EEUU consultados supo de ese plan ni pudo dar detalles al respecto.

“Desde el 21 de febrero y hasta el 11 de marzo recibiremos casos concretos de potenciales víctimas que puedan verse afectadas por las órdenes ejecutivas, a través del correo electrónico netzai@consultant.com”, se indica en el documento que se puede consultar aquí.

En conferencia ante el Club Nacional de Prensa, AMLO dijo que la solicitud a la CIDH incluía una solicitud para medidas cautelares para 30 inmigrantes indocumentados, la mayoría de México y algunos de Guatemala.

La duda es si su apoyo a los inmigrantes seguía abierta o esos eran todos los casos que recibiría. Nadie en su equipo en EEUU pudo especificar.

Cálculo político

Además de la denuncia que presentó ante la CIDH, el aspirante a la presidencia de México pretendía entregar una queja similar ante la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, debido, pero la tormenta de nieve Stella se lo impidió, y él aseguró que se mandó al día siguiente, aunque ningún medio fue convocado para ello.

En redes sociales se compartió una liga con el documento, sin que se demostrara que fue entregado.

Otro punto a su favor fueron sus reuniones privadas en la Gran Manzana con empresarios y el exalcalde neoyorquino, Michael Bloomberg, a las cuales sus seguidores en EEUU no estuvieron convocados, pero se constararon en su página oficial en Facebook.

El martes, el exjefe de Gobierno de la Ciudad de México se molestó con un pequeño grupo de padres de familia de los 43 desaparecidos en Ayotzinapa, cuando interrumpieron su discurso al mostrar una fotografía de él y José Luis Abarca, el expresidente municipal de Iguala acusado de participar en uno de los casos más vergonzosos de la historia de México.

Al término de una atropellada sesión de preguntas en Manhattan, uno de los medios asistentes grabó el momento exacto cuando López Obrador le dijo a Antonio Tizapa: “No seas provocador”. Ante la sorpresa de su comentario, el padre de padre de José Antonio Tizapa Legideño, le respondió: “¿Perdón?” Y López Obrador le repitió: “No seas provocador”, entonces Antonio espetó: “No soy provador, señor”, pero quien se refiere a sí mismo como defensor del pueblo se lo repitió desde su camioneta: “Ya no andes de provocador”.

En entrevista posterior con este diario, Antonio consideró que no se le debería haber dado ese trato, pues él ha luchado pacíficamente para que las autoridades encuentren a su hijo.

“Son 30 meses casi que desaparecieron a los muchachos, por lógica hay mucha gente que le duele como ser humano lo que está pasando… en ningún momento estoy echando la culpa a Morena, no vine, vine a hacer dos preguntas, no me dejaron hacerlas y al final esta persona (AMLO) me dijo provocador, eso es todo”, expresó.

Él es conocido en Estados Unidos por participar en competencias de atletismo y para mantener vivo el movimiento de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos, incluso estuvo en el Maratón neoyorquino y competirá el domingo 17 en el Medio Maratón United Airlines, que recorrerá parte del centro de Mahattan.