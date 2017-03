Exigen liberación de padre de familia detenido en Manhattan

Miembros sindicales, funcionarios electos y líderes de la comunidad se unen para pedir que no deporten a un inmigrante cuya esposa e hijo son ciudadanos

A Yahaira Burgos, una dominicana que trabaja como portera en un edificio en Manhattan, le cambió la vida radicalmente ayer. Su esposo, Juan Vivares, fue detenido por las autoridades de Inmigración cuando acudió a una cita para chequear su proceso en el edificio del 26 Federal Plaza, en el Bajo Manhattan.

Vivares, un electricista, cruzó la frontera a Estados Unidos en el 2011 escapando amenazas políticas en Colombia. Cuando llegó, solicitó el asilo político pero su caso fue negado por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en el 2013, por falta de evidencias.

Tras ese fallido intento por legalizar su estatus, el colombiano de 29 años se encontraba esperando por la residencia bajo el Formulario I-130, una petición por la vía familiar, ya que su esposa e hijo son ciudadanos.

Luego del arresto ayer, Burgos junto a miembros de su sindicato, funcionarios electos y líderes comunitarios unieron sus voces para pedir que el padre de familia sea liberado y pueda regresar a su hogar en El Bronx.

La vocera de ICE Rachael Yong Yow confirmó que Vivares está bajo custodia de ICE y esperando ser deportado de los Estados Unidos.

“Juan Vivares-Mazo hizo uso de todas las opciones administrativas y ha recibido una orden final de expulsión de un juez de inmigración”, indicó Yong Yow.

La portera lloró mientras expresaba su frustración sobre la posible deportación de su esposo ya que él no tiene récord criminal y ha trabajado desde que se estableció en la Ciudad de Nueva York hace seis años.

“Él tenía planes de tener su propio negocio”, expresó Burgos, de 39 años, quien agregó que estaban planificando comprar una casa.

“Ya ellos habían tomado la decisión cuando entramos”, dijo Burgos en referencia a que, según su parecer, las autoridades de ‘La Migra’ estaban esperando por su esposo.

La abogada de Vivares, Rebecca Press -del Central American Legal Assistance-, señaló que esperaba que cuando mostrara la evidencia de cómo el joven se ha integrado a la sociedad, lo dejarían libre hasta que resolviera su estatus. Pero por más que explicó el daño que le haría su separación a su esposa e hijo, la jueza encargada del caso no pudo ser disuadida.

“Ha habido un cambio tremendo desde la nueva administración [de Trump] y es inexplicable. Me parece un gasto total de los recursos de los contribuyentes con ningún beneficio para la sociedad estadounidense y definitivamente sin beneficio para sus familiares ciudadanos”, dijo Press, quien ha representado al colombiano desde el 2013 y admitió que lloró cuando lo detuvieron.

El caso de Vivares y Burgos se suma a los de otros neoyorquinos que están siendo detenidos mientras hacen visitas a las oficinas de ICE. Como la solicitud de la ciudadanía no se ha procesado, los agentes tienen la discreción de decidir si mantienen al individuo libre mientras resuelve su estatus o si lo detienen.

“Las familias inmigrantes que están siendo afectadas no son enemigos, no son criminales, son seres humanos que están forjando un futuro junto a nosotros, parte de nuestra familia, y de nuestra comunidad. No merecen este trato tan cruel e injustificado”, expresó Héctor Figueroa, presidente del sindicato 32BJ SEIU, al que Burgos pertenece. Figueroa recalcó que el 66% de los miembros de ese sindicato nacieron en otros países.

Burgos señaló que su esposo cuidaba a su hijo de 14 meses por las noches cuando ella trabaja y ahora no sabe quién lo va cuidar.

“Esta es una política racista. Tenemos a unas personas que le están dando asesoramiento a este presidente que no quieren a las personas de color en esta nación”, afirmó la presidenta del Concejo Municipal Melissa Mark Viverito, quien se hizo presente junto a otros funcionarios electos como los concejales Ydanis Rodríguez, Ben Kallos, Margaret Chin, Jimmy Van Bramer, y Mark Levine, además de la defensora del pueblo Letitia James y el contralor municipal Scott Stringer.

Burgos expresó que no sabe si la detención de su esposo “es racismo o el procedimiento” pero encuentra lo que pasó “injusto y muy malo”.

La abogada de Vivares se reunirá con él en los próximos días para determinar cuáles serán los próximos pasos a seguir. Esta no es la primera vez que el colombiano está en un centro de detención ya que estuvo detenido cuando cruzó la frontera y pidió asilo.