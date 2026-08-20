Primer caso humano de virus del Nilo Occidental en Nueva York en 2026: las zonas con más mosquitos infectados

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York confirmó el primer caso humano del virus del Nilo Occidental (West Nile virus) de 2026, en momentos en que la cantidad de mosquitos infectados detectados en la ciudad aumentó con fuerza durante las últimas semanas.

Los datos oficiales actualizados muestran 1,284 grupos o “pools” de mosquitos que dieron positivo al virus en los cinco boroughs de Nueva York. La cifra representa un fuerte salto frente a los 360 grupos positivos que se habían informado a fines de julio.

Queens concentra la mayor cantidad de muestras positivas y las autoridades piden extremar las precauciones durante agosto y septiembre, los meses de mayor actividad del virus.

El primer paciente confirmado es residente de Manhattan y desarrolló una enfermedad neuroinvasiva asociada al virus, según el tablero del Departamento de Salud. Sin embargo, las autoridades aclaran que el lugar de residencia no permite determinar dónde ocurrió el contagio. El paciente había pasado tiempo al aire libre tanto dentro como fuera de la ciudad.

¿Dónde hay mosquitos con virus del Nilo Occidental en Nueva York?

El virus está presente en mosquitos de los cinco condados de NYC, aunque existen diferencias importantes en la cantidad de muestras positivas. Según los datos oficiales actualizados del Departamento de Salud:

Queens: 504 grupos de mosquitos positivos.

Staten Island: 354.

Brooklyn: 252.

El Bronx: 123.

Manhattan: 51.

En total son 1,284 grupos positivos. Queens concentra así alrededor del 39% de todas las detecciones registradas hasta ahora.

El Departamento de Salud dispone además de un mapa y una tabla interactivos que permiten consultar las detecciones por código postal y vecindario. Sin embargo, la propia agencia advierte que no detectar mosquitos positivos en un ZIP code no significa que el virus esté ausente de esa zona.

Crédito: NYC | Cortesía

Por esa razón, las recomendaciones preventivas se aplican a todos los residentes de Nueva York y no únicamente a quienes viven cerca de los lugares donde las trampas encontraron mosquitos infectados.

Los mosquitos infectados casi se duplicaron frente a 2025

El crecimiento de la actividad del virus ya había encendido las alarmas a comienzos de agosto. El 6 de agosto, el Departamento de Salud informó que hasta el 25 de julio había encontrado 612 grupos positivos entre 2,040 analizados, frente a 326 en el mismo momento de 2025: casi el doble. En ese momento todavía no se había confirmado ningún caso humano en la ciudad.

Ahora la cantidad acumulada de grupos positivos ya supera los 1,280 y se confirmó la primera infección humana.

La circulación del virus del Nilo Occidental suele registrarse en Nueva York entre junio y octubre, pero la actividad alcanza generalmente su punto máximo durante agosto y septiembre, según las autoridades sanitarias.

¿Cuáles son los síntomas del virus del Nilo Occidental?

La gran mayoría de las personas infectadas no desarrolla una enfermedad evidente. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que alrededor del 80% de los infectados no presenta síntomas. Aproximadamente el 20% puede desarrollar síntomas como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares o articulares, vómitos, diarrea, cansancio o erupciones en la piel.

En menos del 1% de los casos aparece una enfermedad grave que afecta al sistema nervioso central, como encefalitis o meningitis. Entre las señales de alarma están fiebre alta, rigidez de cuello, debilidad muscular, confusión, temblores, convulsiones o parálisis.

Las personas mayores y quienes tienen el sistema inmunitario debilitado presentan un mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves.

Cómo protegerse de los mosquitos en Nueva York

No existe actualmente una vacuna autorizada para prevenir el virus del Nilo Occidental en humanos, por lo que la principal herramienta es evitar las picaduras.

NYC Health y los CDC recomiendan utilizar repelentes registrados por la EPA —por ejemplo, productos con DEET, picaridina o IR3535—, vestir mangas y pantalones largos cuando sea posible, mantener telas metálicas en puertas y ventanas y reducir las actividades al aire libre al amanecer y al atardecer, cuando los mosquitos transmisores suelen estar más activos. También es importante vaciar al menos una vez por semana los recipientes que acumulen agua alrededor de la vivienda.

Nueva York mantiene durante el verano operaciones de fumigación y control de larvas en áreas donde la vigilancia sanitaria encuentra una elevada actividad de mosquitos.

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