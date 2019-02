México bajo amenaza de huracán

El primer fenómeno de la temporada pierde fuerza pero hay varios estados en alerta

México.- El huracán ‘Bud’, primero de la temporada en la cuenca del Pacífico, puso en “alerta naranja” (peligro alto) a tres estados de México, pero no se espera que produzca lluvias intensas en la zona occidente del país, dijeron fuentes meteorológicas.

El ciclón, que es aún de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson (de un total de cinco niveles), podría perder en horas esa categoría y pasar al nivel 1 antes de tocar tierra.

Diconsa informó que cuenta con una reserva de 45 mil paquetes alimentarios para atender a la población que podría resultar afectada por el huracán Bud, de azotar las costas de Colima, Jalisco y Michoacán.

Agregó que al mismo tiempo Diconsa se ha dado a la tarea de revisar los inventarios a nivel nacional para garantizar el abasto. Tan sólo en Michoacán, se cuenta con una reserva técnica de 5 mil paquetes alimentarios para auxiliar a la población que en su momento lo requiera.

Asimismo, su sucursal Centro que corresponde a Jalisco y Colima, tiene una reserva de dos mil 500 despensas, además de cobertores y láminas de cartón, que se distribuirán entre la gente que resultara afectada por el meteoro.

El ciclón, ubicado 150 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, un puerto que está cerrado al tráfico marítimo desde ayer, “se debilita gradualmente”.

A diferencia de los intensos huracanes que llegan a México por la cuenca del Atlántico, “este trae poca lluvia” y el pronóstico es que no deje precipitaciones superiores a los cien litros por metro cuadrado, señaló Pamela García, portavoz del SMN. Ello debido a que “Bud” es “de los primeros (huracanes) de la temporada” y a la época del año, de transición de primavera a verano, con el de Marzo un poco frío. “Como no está tan caliente el mar, la evaporación no es tan fuerte”, sostuvo García, lo que hace que los ciclones se formen rápido, pero también se degraden muy deprisa.

Por otra parte, el Sistema Nacional de Protección Civil informó que los estados de Michoacán, Colima y Jalisco están en “alerta naranja”; Nayarit, en “amarilla” (peligro moderado), Guerrero, en “verde” (bajo), Oaxaca y la zona sur de Sinaloa, en “alerta azul” (mínimo).

En Jalisco fueron suspendidas las clases de 150,000 alumnos de educación primaria, preescolar y secundaria de once municipios, entre los que están Cihuatlán, Puerto Vallarta y Cabo Corrientes, entre otros.

En el estado de Colima, vecino al anterior, el director operativo de Protección Civil, Ricardo Usúa, dijo que ayer tampoco irán a clase los alumnos y que cinco inmuebles de cada municipio están listos para ser reconvertidos en albergues si fuera necesario. “Ya está notificada la gente de la zona costera y de cauces de los ríos” sobre la llegada del meteoro, que dejará “precipitaciones, viento y oleaje en la parte de la costa”, añadió el ingeniero mexicano.