Mundial 2026: resultados del 20 de junio y agenda de partidos para hoy 21

La jornada del 20 de junio ha sido histórica. Dos goleadas en cuatro encuentros y uno de ellos, el último del día, terminó siendo el número 1.000 en la historia de la Copa del Mundo.

Este 21 de junio, la agenda vuelve a cargarse con duelos definitorios donde un paso en falso puede hacer tambalear los planes de clasificación de las selecciones.

En este artículo, El Diario de Nueva York trae el resumen de ayer y la programación completa para hoy.

Resultados del Mundial 2026 – 20 de junio

Estos fueron los cuatro partidos oficiales disputados ayer, todos correspondientes a la fecha 2 de los grupos E y F.

Grupo E

Alemania 2-1 Costa de Marfil

Undav X2 (Alemania)

Franck Kessie (Costa de Marfil)

Ecuador 0-0 Curazao

(Sin goles)

Grupo F



Países Bajos 5-1 Suecia

Brian Brobbey (HOL)

Brian Brobbey (HOL)

Cody Gakpo (Minuto HOL)

Cody Gakpo (HOL)

Crysencio Summerville (HOL)

Anthony Elanga (SUE)

Túnez 0-4 Japón

Daichi Kamada (Japón)

Ayase Ueda (Japón)

Junya Ito (Japón)

Ayase Ueda (Japón)

Partidos del Mundial 2026 – Hoy 21 de junio

Cuatro partidos oficiales, correspondientes a la fecha 2 de los grupos G y H.

Grupo H

España vs. Arabia Saudita

Hora: 12:00 ET / 9:00 PT

Sede: Mercedes-Benz Arena (Atlanta)

Uruguay vs. Cabo Verde

Hora: 18:00 ET / 15:00 PT

Sede: Hard Rock Stadium (Miami Gardens)

Grupo G

Bélgica vs. Irán

Hora: 15:00 ET / 12:00 PT

Sede: SoFi Stadium en Los Ángeles (Inglewood)

Nueva Zelanda vs. Egipto

Hora: 21:00 ET / 18:00 PT

Sede: BC Place Vancouver (Vancouver)

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