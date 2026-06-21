Georgina Rodríguez y su hermana recibirán $100 millones de dólares tras ganar una batalla legal

Este fin de semana, se confirmó que Georgina Rodríguez y su hermana Ivana Rodríguez ganaron una batalla judicial en España en contra de su hermanastra Patricia. El triunfo vino acompañado de una indemnización millonaria para la prometida de Cristiano Ronaldo.

Esta demanda fue presentada por las hermanas Rodríguez hace unos años luego de que Patricia, hermana de ambas por parte de padre, diera unas declaraciones en un programa de televisión de la cadena española Atresmedia.

Se explica que en la entrevista, transmitida el 17 de enero del 2023, Patricia Rodríguez habló sobre asuntos familiares y personales. La jueza de Gijón, Marta Baragaño, sentenció que esas declaraciones vulneraron su derecho al honor y a la intimidad de Georgina e Ivana.

Entre las declaraciones que dio en el programa, contó que sus hermanas no le habían entregado las cenizas de su padre, quien falleció en el 2020. También afirmó que ninguna de las dos le prestaba ayuda económica pese a su situación de precariedad y la de sus hijos.

Dijo: “Ellas no quieren saber nada, ni me quieren ayudar, ni nada”, incluso apuntó: “que me digan por qué no significo nada para ellas”.

Tras la sentencia dada por Baragaño, se le ha exigido a Atresmedia que debe pagar una indemnización de €40,000 euros para Ivana Rodríguez y €80,000 euros para Georgiana.

Además de la indemnización, esta sentencia también sirve como recordatorio para la cadena española, pues esta no es la primera polémica en la que se meten por difundir información personal y familiar de famosos.

Aunque ciertamente Atresmedia ha estado involucrada en otras polémicas de este tipo por declaraciones sobre famosos. Sin embargo, estas son menos numerosas y llamativas que las de su competidora Mediaset/Telecinco, cadena más asociada a este tipo de polémicas.

Por otro lado, históricamente, Atresmedia ha protagonizado más batallas legales relacionadas con los derechos de autor y la propiedad intelectual.

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