La dieta de los 41 años: qué come Cristiano Ronaldo para mantener un cuerpo de 28

Cristiano Ronaldo es uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo. El delantero de la selección de Portugal que participa en el Mundial 2026, es conocido por sus estrictas rutinas de entrenamiento y por su esmerada alimentación que, a sus 41 años, lo lleva a mantener el cuerpo de un hombre de 28.

La alimentación de Ronaldo pone un énfasis principal en las proteínas de alta calidad para construir su impresionante masa muscular. Su dieta incluye alimentos como el aguacate, huevos, pescado, pollo y verduras, mientras que excluye por completo las harinas refinadas y los lácteos.

Según registros de la revista Marca, el astro luso tiene niveles de grasa extremadamente bajos. Una medición disponible de 2025 revela que Ronaldo mantiene apenas un 7% de grasa corporal. El dato curioso es que este porcentaje se ubica notablemente por debajo del promedio regular (que ronda entre el 8 y el 12%) de los futbolistas de la Premier League.

¿Qué come Cristiano Ronaldo?

A diferencia de los esquemas tradicionales de desayuno, almuerzo y cena, Ronaldo sigue un régimen de seis comidas al día. Se trata de “minicomidas” distribuidas a lo largo de la jornada que contemplan los platos principales, meriendas y dos cenas, organizadas de la siguiente manera:

Desayuno

Brunch

Almuerzo

Merienda

Cena

Segunda cena

El futbolista espera entre tres y cuatro horas entre cada ingesta, una estrategia que contribuye a mantener un metabolismo acelerado, según reporta Men’s Health.

El menú diario del astro luso

El delantero comienza el día con un desayuno a base de aguacate, huevos y café, un combo rico en proteínas y grasas saludables, según destaca el diario ABC con información del chef privado de Ronaldo.

El aguacate aporta energía constante , es rico en grasas monoinsaturadas, promueve la saciedad y protege la salud cardiovascular .

aporta , es rico en grasas monoinsaturadas, promueve la y protege la . Los huevos funcionan como una fuente óptima de proteína biodisponible para la recuperación muscular y aumentan el control del apetito.

funcionan como una fuente óptima de para la recuperación muscular y aumentan el control del apetito. El café aporta cafeína para elevar los niveles de energía, mejorar el estado de alerta y proveer antioxidantes.

Para el almuerzo, suele inclinarse por el pescado y el pollo —este último considerado por el propio jugador como un alimento “mágico” que nunca falta en su mesa— acompañados de verduras. Otros pilares de su menú diario son las ensaladas frescas, los cereales integrales como la quinua, y las frutas frescas.

El chef de Ronaldo reveló a ABC que el almuerzo tipo del futbolista está diseñado para garantizar proteínas, vitaminas y grasas saludables sin añadir calorías extras:

El pollo y el pescado fortalecen y reparan los tejidos musculares.

y el fortalecen y reparan los tejidos musculares. Las verduras aportan micronutrientes y fibra para optimizar la digestión.

Al caer la noche, la cena vuelve a priorizar las proteínas de origen animal, alternando entre pescados magros o carnes rojas en forma de bistec, siempre acompañados de vegetales. Fiel a su disciplina, el futbolista realiza un último refrigerio nocturno de fácil digestión para asegurar la recuperación muscular durante el descanso sin interrumpir las horas de sueño, un hábito que coincide con los reportes de Marca sobre sus dos cenas nocturnas.

Los alimentos prohibidos en su cocina

Para evitar el impacto negativo y los procesos inflamatorios en el organismo, el astro del fútbol ha desterrado de su dieta los lácteos, las harinas refinadas, el alcohol y las bebidas azucaradas.

El régimen de bienestar deportivo de Ronaldo incluye, además de sus entrenamientos, en donde combina ejercicios de fuerza, resistencia y flexibilidad, varias siestas durante el día y sesiones de crioterapia para reducir la inflamación.

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