Rendido Marc Anthony a los deseos de Jennifer López

El salsero espera leer el libro que escribe la Diva de El Bronx, quien para él sigue siendo "una mujer maravillosa, una madre increíble"

México, 21 oct – Aunque se considera una persona muy celosa de su intimidad, el cantante puertorriqueño Marc Anthony confesó hoy que tiene muchas ganas de leer el libro autobiográfico que está escribiendo su exmujer, la también cantante y actriz Jennifer López.

“Yo nunca hablo de mi vida personal pero si Jennifer va a escribir un libro que se trate de su vida, espero estar”, bromeó el artista tras una pregunta sobre su opinión de que López vaya a hablar de él en el libro.

En una entrevista hace unos días con la revista People, que la nombró la latina más poderosa de Estados Unidos, la artista dio detalles del libro que escribe, en el que revelará detalles de su separación de Marc Anthony.

“Le deseo lo mejor. No tengo nada que decir en lo personal. Ella es una mujer maravillosa, una madre increíble, madre de mis hijos. Estoy loco por leerlo”, apuntó el salsero en una conferencia de prensa.

El artista está en México para cantar en el Auditorio Nacional de la capital mexicana, los próximos 23, 24 y 25, donde presentará su último disco “3.0”.

Separado de López desde el año 2011, con quien tuvo dos hijos en 7 años de matrimonio, Anthony se encuentra ahora feliz con su pareja, la joven Chloe Green, hija del dueño de la firma inglesa Topshop, aunque sigue teniendo palabras de cariño para su exmujer.

“Es la madre de mis hijos y mi amiga, seguimos siendo amigos. Si ella piensa que es importante escribir este libro en este momento en su vida la voy a apoyar como amiga y como madre de mis hijos”, apuntó.

Aun así, añadió, habrá que ver “lo que está en el libro”. “Que me lo mande, que me lo firme y me mande una copia firmada”, bromeó el artista de 45 años.