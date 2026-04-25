Quinceañera traficada en Nueva York por “amigo” de Instagram: acusado se declara culpable

Terrence Reid, alias “Chinchilla”, fue sentenciado a 12 años de prisión y 5 más de libertad supervisada tras declararse culpable de tráfico de una menor, por haber obligado a una quinceañera a realizar actos sexuales a cambio de dinero en Brooklyn (NYC).

“Este acusado se aprovechó de una muchacha de 15 años en un momento de vulnerabilidad y la sometió a manipulación, abuso y un daño profundo en beneficio propio. La sentencia de hoy lo hace rendir cuentas, y seguimos comprometidos a apoyar a las sobrevivientes con compasión y a buscar justicia contra aquellos que trafican y explotan a los jóvenes”, declaró el fiscal de distrito Erick González en un comunicado.

Reid, de 46 años y residente de Hempstead (Long Island), fue sentenciado el miércoles por el juez del Tribunal Supremo de Brooklyn, Danny Chun. Además de los años en la cárcel deberá registrarse como delincuente sexual al ser puesto en libertad.

Se había declarado culpable de trata sexual de una menor el 4 de marzo. El fiscal de distrito informó que, según la investigación, a principios de 2022 Reid le envió un mensaje a la víctima -quien tenía 14 años en ese momento- a través de Instagram, y mantuvieron un intercambio de mensajes durante varios días.

En mayo de 2023 la joven ya de 15 años atravesaba dificultades en su hogar y accedió a reunirse con el acusado, quien la recogió en la casa de su tía en Brooklyn. La llevó a un hotel en East Orange, Nueva Jersey; hizo que le tomaran fotografías semidesnuda y las publicó en línea en un sitio utilizado para la prostitución, junto con las de otra mujer adulta a la que el acusado ya estaba explotando sexualmente.

Ambas víctimas fueron trasladadas en vehículo a una zona de prostitución callejera en Pennsylvania Avenue, dentro de la jurisdicción del Precinto 75 en Brooklyn, donde se las obligó a recorrer la calle durante toda la noche, hasta aproximadamente las 7:00 a.m. del día siguiente. La joven de 15 años participó en numerosos actos sexuales a cambio de dinero mientras recorría el «Penn Track» entre el 22 y el 25 de mayo de 2023. El acusado le impuso una cuota diaria de $300 dólares, advirtiéndole que «sería un problema» si no lograba cumplirla.

Además, el 25 de mayo de 2023, mientras se encontraba en el «Penn Track», la quinceañera fue agredida y asaltada por un hombre que le pagó para mantener relaciones sexuales con ella. Finalmente, mientras todos dormían en un hotel en Queens -donde el acusado la había estado reteniendo-, la joven salió sigilosamente de la habitación, tomó un taxi y denunció los incidentes a su trabajador social.

En un caso similar, la semana pasada Andrés Portilla fue sentenciado a 40 años de prisión seguidos de 20 años de supervisión posterior a su liberación, tras declararse culpable del secuestro y violación de tres mujeres jóvenes, incluidas dos menores de edad, en Queens (NYC).

También recientemente Cleveland Sterling fue sentenciado a entre 44 y 52 años de prisión tras ser declarado culpable en juicio de tráfico sexual, promoción de la prostitución, robo y otros delitos conexos en Queens (NYC).

Igualmente este mes Benjamin “Benji” Gleason, residente de Nueva York con más de un millón de seguidores en TikTok, fue acusado de haber agredido sexualmente a múltiples víctimas a lo largo de una década. Además unos esposos fueron arrestados en Nueva York como sospechosos de dirigir una “perversa” red de tráfico sexual que abarcaba varios estados, donde las víctimas eran golpeadas e incluso marcadas a fuego para coaccionarlas y obligarlas a obedecer, según los fiscales.

En marzo Ahmed Elnahtawy, ex cadete de la Academia de Policía de Nueva York (NYPD), fue arrestado como sospechoso de haber violado a una joven de 17 años en Brooklyn, apenas unas semanas después de que presuntamente forzara a una mujer en un motel en Queens. Elnahtawy conoció a la adolescente a través de una aplicación de citas, donde mintió sobre su edad antes de concertar a través de Instagram para visitar a la joven en su casa, donde la abusó sexualmente, según la fiscalía.

En febrero Erick Acevedo fue acusado por su presunta participación en una red internacional que traficó a mujeres del exterior y diversas partes de Estados Unidos para explotarlas sexualmente en Long Island (NY) durante aproximadamente tres años.

En julio Marilyn Roque fue sentenciada a siete años y medio de prisión tras declararse culpable de traficar sexualmente a una menor salvadoreña y obligarla a trabajar sin remuneración. En marzo de 2025 José Espinoza fue sentenciado en Manhattan (NYC) por explotar, torturar y violar durante años a una hispana indocumentada de Paraguay, madre soltera de una niña con necesidades especiales.

En 2024 Anthony Martin Jr., oficial penitenciario de la ciudad de Nueva York, fue acusado de haberse hecho pasar por un productor de TV para llevar a una joven de 20 años a su vivienda en Queens y abusar de ella.

En 2023 cuatro miembros de una familia hispana residente en Queens (NYC) fueron declarados culpables de dirigir una operación de prostitución de menores traídas desde México que duró años y de sobornar a un policía. Una de las víctimas es sobrina de la líder del grupo.

En 2022 agentes del FBI descubrieron más de 1,600 anuncios en línea asociados con Ysenni Gómez que promocionaban la prostitución. Para ello forzaba a inmigrantes usando falsas promesas de empleo y amenazas de deportación, según los federales. También ese año ocho sospechosos fueron arrestados por la Policía Estatal de Nueva Jersey (NJSP) porque presuntamente operaban una red “horrible” de trata de mujeres en la que las víctimas eran “atraídas a este país con la promesa de una vida mejor”, según la fiscalía.

Previamente Birmania “Nancy” Rincón, una ex residente de Teaneck (NJ) que había huido a Colombia, fue arrestada al regresar al país como sospechosa de dirigir una red de prostitución en Nueva York y Nueva Jersey con mujeres latinas. Además, cinco integrantes de una familia mexicana que operaban una red familiar de tráfico sexual desde México a NY y otros estados fueron sentenciados a largas penas de prisión.

A fines de 2021 la fiscal distrital de Queens, Melinda Katz, alertó que gran parte de la actividad de tráfico sexual ocurre cerca de los centros de transporte, incluyendo aeropuertos y estaciones. Y destacó que los hoteles “dan una sensación de anonimato” al cometer ese crimen.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

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