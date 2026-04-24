Hispano murió de un infarto durante parada policial en Florida: temía que ICE lo detuviera

Un inmigrante venezolano murió durante una parada de tránsito en Florida, en un caso que su familia vincula con el temor a ser detenido por autoridades migratorias.

El hecho ocurrió la noche del sábado 18 de abril en el condado Seminole, cuando Ray Barráez, de 50 años, fue interceptado por un agente policial mientras trabajaba como conductor de la plataforma digital Uber, publicó Univisión.

De acuerdo con la información disponible, el oficial realizó una revisión rutinaria y le solicitó documentos al conductor, quien no hablaba inglés. En medio del procedimiento, Barráez comenzó a presentar signos de afectación física y dificultades para respirar.

Sus pasajeros lo ayudaron a descender del vehículo y solicitaron asistencia médica, mientras el agente intentaba prestarle primeros auxilios hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Pese a los esfuerzos, el venezolano falleció en el lugar.

El incidente quedó registrado tanto en la cámara corporal del policía como en un sistema de grabación instalado dentro del vehículo.

Temía que ICE lo detuviera

La esposa de Barráez declaró a Univision que el hombre padecía hipertensión y que habría sufrido un infarto tras un episodio de pánico. Según su versión, el conductor temía ser detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

Barráez tenía un proceso de asilo en curso.

“Estoy segura de que el nivel de nerviosismo que teníamos todo el tiempo fue lo que lo llevó a eso, porque todos los días, cada vez que salíamos, le pedíamos a Dios que volviéramos”, manifestó.

La mujer relató a la cadena de noticias que duraron más de 20 días sin salir de casa cuando comenzaron las redadas migratorias en Estados Unidos.

Sigue leyendo:

• ICE habría ordenado a sus agentes no ingresar a viviendas sin orden judicial

• ICE detiene en Phoenix a padre inmigrante que lleva 40 años viviendo en EE.UU.

• Familia devastada: ICE niega liberar a esposa de militar estadounidense y busca deportación