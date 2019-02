Cara Delevingne explota por romance de Michelle Rodríguez y Zac Efron

El supuesto romance entre Michelle Rodríguez y Zac Efron, ha sacado la furia que lleva dentro Cara Delevingne, pues la modelo utilizó Twitter para opinar al respecto.

“No sé si puedo reír más de la mier** que escriben en la prensa. Deben estar muy aburridos este momento. Lo que está pasando en la vida real es mucho más interesante que la basura que escriben ahora. Ellos, obviamente, no tienen imaginación”, tuiteó.

A la modelo le incomoda saber que en este momento la prensa la busca para preguntarle acerca del romance que ha surgido entre los actores. “Deberían contratar a niños para hacer creer que las historias, serían mucho más interesante para que la gente las lea. (…) Sólo quería ver a mi conejito e ir a la cama. Necesito un túnel subterráneo como el de Batman, debe ser un caso de diarrea periodística”, agregó

Aunque Zac Efron y Michelle Rodríguez no han confirmado nada, las fotografías difundidas dicen más que mil palabras.

Finalmente envió un mensaje: “Queridos periodistas, hay muchas cosas más importantes que suceden en el mundo… Un poco de respeto para sus puestos de trabajo”.

I got home last night after a 14 hour day at work to see around 12 paps waiting for me. I just wanted to see my bunny and go to bed

— Cara Delevingne (@Caradelevingne) julio 8, 2014