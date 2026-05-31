Gustavo Petro rechaza resultados preliminares de las presidenciales en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este domingo que no acepta los resultados preliminares de las elecciones presidenciales divulgados por la Registraduría Nacional, que ubican al candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella como el más votado con más de 10 millones de sufragios.

A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario afirmó que solo reconocerá los resultados que surjan del escrutinio oficial realizado por las autoridades judiciales competentes.

“Como presidente no acepto los resultados del preconteo”, escribió Petro, al insistir en sus cuestionamientos sobre el sistema informático utilizado durante la jornada electoral.

El jefe de Estado señaló que el preconteo, cuyos datos tienen carácter informativo y carecen de validez jurídica, estaría basado en un software que presenta diferencias con el censo electoral oficial.

“Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software que tiene 800,000 personas adicionales”, afirmó. Además, sostuvo que algunas mesas de votación impugnadas mostrarían irregularidades y que “centenares de miles de votos fueron agregados”, aunque no presentó evidencias que respaldaran esa denuncia.

Petro reiteró que los únicos resultados con validez legal serán los que surjan del proceso de escrutinio, en el que jueces de la República revisan las actas electorales y consolidan el resultado definitivo de los comicios.

El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante. sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la? — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 1, 2026

En sus declaraciones, el mandatario volvió a mencionar a los hermanos Felipe, Camilo y Fernando Bautista, propietarios de la empresa Thomas Greg & Sons, firma que ha mantenido diferencias con el gobierno por contratos relacionados con la expedición de pasaportes y que también participa en distintos procesos electorales, publicó EFE.

La referencia revive una controversia de abril pasado, cuando Petro habló de un supuesto informe de inteligencia según el cual los empresarios habrían ofrecido “ciertos algoritmos” para favorecer electoralmente a De la Espriella.

En ese momento, la campaña del candidato rechazó categóricamente las acusaciones.

Las declaraciones del presidente contrastan con los mensajes emitidos durante la jornada por las autoridades electorales, que defendieron la transparencia del proceso y llamaron a la calma mientras avanza el conteo oficial.

De acuerdo con los resultados preliminares difundidos tras el cierre de las urnas, Abelardo de la Espriella y el candidato de izquierda Iván Cepeda, del Pacto Histórico, disputarán la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio.

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