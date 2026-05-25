4 medicamentos que dañan la próstata, según expertos

Con el paso de los años; prácticamente una ley natural de vida y salud, los hombres pueden experimentar hiperplasia benigna de próstata (HBP), lo que también se conoce como agrandamiento de la próstata y a su vez dificulta el flujo normal de la orina.

A partir de los 40, los médicos recomiendan cumplir con chequeos rutinarios de la próstata, al menos dos veces al año. De esta manera, la HBP se puede detectar a tiempo y evitar complicaciones como el cáncer de próstata.

Sin embargo, muchos hombres desconocen que ciertos medicamentos de uso común pueden empeorar los sistemas prostáticos o alterar el funcionamiento normal de la vejiga y vías urinarias. Estos son: antihistamínicos, antidepresivos tricíclicos, descongestionantes, diuréticos y opiáceos.

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Cómo afectan algunos medicamentos a la próstata

1. Antihistamínicos

Suelen utilizarse para combatir alergias, congestión nasal y síntomas gripales. Aunque son muy comunes, especialistas del Centro Médico Teknon, ubicado en España, advierten que pueden afectar a hombres con hiperplasia benigna de próstata.

Estos medicamentos reducen la capacidad de contracción del músculo vesical, lo que dificulta vaciar completamente la vejiga. Como consecuencia, algunas personas experimentan:

2. Antidepresivos tricíclicos

Algunos antidepresivos tricíclicos, un grupo de medicamentos psiquiátricos, también pueden empeorar los síntomas relacionados con la próstata. Estos fármacos actúan sobre el sistema nervioso y afectan los mecanismos que ayudan a controlar la vejiga.

Expertos explican que disminuyen la fuerza de contracción de los músculos encargados de expulsar la orina, favoreciendo la retención urinaria.

La recomendación es informar siempre al especialista si el paciente tiene antecedentes de hiperplasia prostática antes de iniciar este tipo de tratamiento.

3. Descongestionantes

Son considerados por muchos urólogos como uno de los grupos más problemáticos para hombres con próstata agrandada. El motivo es que estos medicamentos aumentan la contracción de los músculos alrededor del cuello de la vejiga y la próstata, dificultando todavía más el paso de la orina.

En algunos casos pueden provocar episodios agudos de retención urinaria que requieren atención médica inmediata.

Muchos productos de venta libre contienen pseudoefedrina o fenilefrina, sustancias que pueden empeorar rápidamente los síntomas prostáticos.

4. Diuréticos y opiáceos

Los diuréticos, utilizados frecuentemente para tratar hipertensión arterial o problemas cardíacos, incrementan la producción de orina. Esto puede provocar que hombres con próstata agrandada necesiten ir al baño constantemente, especialmente durante la noche.

Aunque no dañan directamente la próstata, sí aumentan la presión sobre el sistema urinario y empeoran los síntomas.

Por otro lado, los opiáceos alteran los mecanismos neuromusculares de la micción, dificultando el vaciado normal de la vejiga y favoreciendo la retención urinaria.

Los especialistas aclaran que ningún paciente debe suspender un medicamento sin supervisión médica. Lo más recomendable es consultar con un urólogo o médico de cabecera si aparecen síntomas urinarios después de iniciar un tratamiento.

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