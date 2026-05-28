7 cosas que debes revisar en billetes de $2 para saber si valen más

Aunque los billetes de $2 siguen circulando en Estados Unidos, muchas personas casi nunca los ven, lo que ha provocado que algunos ejemplares antiguos o poco comunes se conviertan en piezas muy buscadas por los amantes de la numismática.

Dependiendo del año, el estado del billete y ciertos detalles específicos, algunos podrían valer desde cientos hasta miles de dólares.

La historia del billete de $2 comenzó en la década de 1860 y, desde entonces, ha pasado por múltiples rediseños.

Algunos modelos raros han alcanzado precios elevados en subastas y plataformas de coleccionismo, especialmente aquellos con errores de impresión, sellos especiales o números de serie inusuales.

1. Revisa qué personaje aparece en el billete

Los billetes de $2 pueden mostrar a dos figuras históricas diferentes: Thomas Jefferson o Alexander Hamilton.

Los ejemplares más antiguos con la imagen de Alexander Hamilton son extremadamente raros.

De acuerdo con U.S. Currency Auctions (USCA, por sus siglas en inglés), algunos podrían alcanzar un valor aproximado de $4,500 o incluso más, dependiendo de su estado de conservación y si nunca circularon.

2. Observa el diseño del reverso

Si tu billete tiene a Thomas Jefferson, es importante revisar la parte posterior.

Los modelos impresos antes de 1976 muestran la residencia de Jefferson en Virginia. En cambio, los emitidos después de 1976 generalmente incluyen una imagen inspirada en la firma de la Declaración de Independencia.

Algunos de estos ejemplares posteriores también podrían llegar a valer hasta $4,500, especialmente si están en excelentes condiciones.

3. Busca errores de impresión

Los errores de impresión son uno de los detalles más codiciados por coleccionistas de dinero antiguo.

Hay personas que revisan cuidadosamente los billetes buscando letras mal impresas, errores tipográficos, fuentes incorrectas o fallas en la alineación de la tinta.

Sin embargo, expertos recomiendan confirmar cualquier supuesto error antes de asumir que el billete tiene valor adicional, ya que algunas irregularidades podrían no ser auténticas.

4. Fíjate en el color del sello

Un pequeño detalle como el color del sello puede hacer una gran diferencia en el precio del billete.

Los billetes de $2 emitidos entre 1862 y 1917 que tienen sellos azules, cafés o rojos podrían valer más de $1,000 dependiendo de su condición y rareza.

5. Revisa el año de impresión

La fecha de fabricación también influye directamente en el valor.

En general, los billetes impresos antes de 1976 suelen venderse por encima de su valor nominal, aunque algunos solo aumentan unos cuantos dólares.

Sin embargo, ciertos ejemplares son mucho más valiosos.

Por ejemplo, algunos billetes sin circular de 1995 han sido valuados por USCA en alrededor de $500.

Mientras tanto, un ejemplar de 1862 en condición impecable podría venderse entre $500 y más de $2,800.

6. Examina el número de serie

El número de serie es uno de los elementos más importantes para los coleccionistas.

Algunos billetes emitidos en 1976 con números de serie extremadamente bajos, especialmente aquellos marcados con un ‘1’, podrían alcanzar valores cercanos a los $20,000.

Otros números de serie poco comunes o consecutivos también pueden incrementar significativamente el precio del billete.

7. Comprueba si tiene una estrella

Si el número de serie termina con un asterisco o estrella, el billete podría valer más.

Estas piezas, conocidas como ‘star notes’, son consideradas más escasas porque normalmente se imprimen para reemplazar billetes defectuosos durante la producción.

Uno de los ejemplos mencionados en el mercado de coleccionistas es un billete rojo con estrella de 1953 que fue listado en eBay por aproximadamente $1,200.

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