Todavía quedan plazas para preescolar en NYC

Varias organizaciones de base comunitaria todavía cuentan con sillas disponibles para clases de educación preescolar universal gratis cuando acabe el verano. Una de ellas es la 82nd Street Academics, ubicada en el 162-10 de la avenida Highland, en el vecindario de Jamaica en Queens. Los padres interesados no tienen que vivir en ese sector. Para solicitar se les recomienda llevar el certificado de nacimiento de su hijo, tarjeta de vacunas al día y dos pruebas de dirección, ya sea su recibo de impuestos o de gas. Si no tiene claro a qué organización acudir, puede visitar la página web nyc.gov/prek para acceder al directorio de programas de prekinder en los centros comunitarios, y solicitar. Su hijo debe tener o estar cerca de cumplir la edad de cuatro años este año. Su concejal local también puede ser de gran ayuda con el proceso de solicitud. La concejal Julissa Ferreras (D-Queens) ofrece servicios de inscripción gratis todos los lunes hasta finales de agosto, de 4 p.m. a 7 p.m. Su oficina está localizada en el 32-33A Junction Boulevard en East Elmhurst. Para información, llamar al (718) 651-1917. Las clases comienzan el 4 de septiembre. Cómo inscribirse: Ingrese a nyc.gov/prek para acceder a las solicitudes y al directorio de programas de prekinder en los centros comunitarios. Los padres también pueden encontrar programas de preescolar locales enviando un mensaje de texto con la palabra “prek” al 877877. marlene.peralta@eldiariony.com

Algunas organizaciones con plazas disponibles son:

Brooklyn

A to Z Day Care Center and Afterschool. 3053 Avenue U, Brooklyn, NY 11229. (718) 368-1234

A Castle For Classy Kids Learning Center, Inc. 2570 Pitkin Avenue, Brooklyn, NY 11208 (347) 750-8154

Staten Island

4 Angels Day Care, Inc. 245 Simonson Ave, Staten Island, NY 10303 (718) 876-6498

Queens

A.C.E. Academy for Scholars at the Geraldine Ferraro Campus. 55-20 Metropolitan Avenue, NY 11385, Queens, NY 11385(718) 458-0183

82nd Street Academics

8110 35th Avenue, Queens, NY 11372

(718) 457-0429

A To Z Center Too, Inc.

220-24 Jamaica Avenue, Queens, NY 11428

(718) 740-8400

ABC Early Learning Center

5425 Little Neck Parkway, Queens, NY 11362

(718) 225-8044

El Bronx

1199 Future of America Learning Center

2500 Creston Avenue, Bronx, NY 10468

(718)562-2915

3490 Ready Set Learn

3490 Third Avenue, Bronx, NY 10456

(718) 665-1234