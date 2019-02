Obama: “Probé el mate y me gustó bastante”

Obama reveló que leyó literatura argentina durante sus años en la universidad, y le generaba curiosidad cuando los autores mencionaban la infusión

El presidente de Estados Unidos, Barack Obama , contó durante la conferencia de prensa que brindó junto a Mauricio Macri que probó el mate y le gustó “bastante”.

Obama reveló que leyó literatura argentina durante sus años en la universidad, y le generaba curiosidad cuando los autores mencionaban la infusión.

“Siempre he sido un aficionado de la cultura argentina. Cuando estaba en la universidad leí mucha literatura argentina. Me enorgullece decirles que probé mate por primera vez. En la universidad leí a Borges, a Cortázar, y leía que hablaban a veces del mate y yo me decía: ‘Tengo que viajar a Buenos Aires a probar mate’. Por suerte ahora lo probé y me gustó bastante. Creo que me llevaré un poco a la Casa Blanca. No sé qué infracciones estaré infringiendo, pero por lo menos lo llevo al Air Force One“, dijo Obama desde el Salón Blanco de la Casa Rosada.

Por otro lado, la primera dama Juliana Awada le regaló a su homóloga de EE.UU., Michelle Obama , una manta de vicuña artesanal producida en la localidad de Belén, provincia de Catamarca.

Obama continuará su agenda de hoy en la Catedral de Buenos Aires, donde realizará un homenaje al General San Martín, y luego participará de un encuentro organizado por la cámara de comercio de la embajada de Estados Unidos en Argentina.