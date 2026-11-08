Autos Toyota, Honda y BMW se subastan en Brooklyn: ¿cómo participar?

Quienes buscan un auto en Nueva York podrán participar en una subasta pública el martes 10 de noviembre de 2026, a las 10:00 a.m., en Brooklyn. La lista incluye Toyota, Honda, BMW y otras marcas, pero antes de pujar conviene revisar las condiciones del vehículo y las deudas que pudiera tener.

Dónde será la subasta y qué autos se ofrecen

El remate se realizará en Breen Brothers Towing, ubicado en 1908 Shore Parkway, Brooklyn, NY 11214.

Rafael Lopez y Fredrick McKeithan conducirán la venta para la marshal Linda C. Swift.

La subasta reunirá 69 vehículos de distintas marcas, con años que van de 1989 a 2026. Entre las unidades más recientes destacan un Jeep de 2026, un Subaru de 2025 y un Mazda de 2024.

Entre los Toyota figuran unidades de 1999, 2001, 2006, 2009, 2012 y 2023.

Hay autos Honda de 2004, 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2019 y 2023, además de BMW de 2005, 2006, 2011, 2015, 2017 y 2021.

También aparecen Ford, Nissan, Kia, Jeep, Mercedes-Benz, Chevrolet, Chrysler, Hyundai, Infiniti, Mazda, Subaru, Dodge, Volkswagen, Lexus, Smart y una unidad identificada como Zhejiang. Los años van de 1989 a 2026.

Cómo ofertar y pagar si ganas

Antes de participar, identifica el número de lote del vehículo que te interesa.

La ciudad adjudica cada unidad al mejor postor, aunque puede rechazar una oferta o cancelar la venta.

Si surge una disputa sobre la oferta más alta, las pujas comienzan de nuevo.

Si ganas, debes pagar el importe completo en efectivo en cuanto termine la venta. La ciudad contempla una exención del impuesto sobre ventas para quienes presenten un certificado de reventa válido.

Qué significa que un auto tenga un gravamen

Algunas unidades tienen una institución financiera registrada como acreedora.

Es el caso de un BMW de 2017, vinculado a Ally Financial; un Toyota de 2023, a Credit Acceptance Corp; un Jeep de 2026, a First Help Financial; y un Subaru de 2025, a JPMorgan Chase Bank.

Un gravamen es un derecho del acreedor sobre el vehículo por una deuda pendiente.

La subasta no elimina automáticamente ese derecho: el auto sigue sujeto al gravamen después de venderse.

Por eso, el precio que pagues al ganar podría no ser el único costo que debas considerar.

Cuándo retirar el vehículo y qué revisar

No hay llaves disponibles y puede ser necesario contratar una grúa.

Debes retirar el auto antes de las 5:00 p.m. del día del remate para evitar un cargo de almacenamiento de $20 diarios.

Si transcurren 96 horas desde esa hora sin retirarlo, se considerará abandonado.

El certificado de venta se presenta ante el Departamento de Vehículos Motorizados para solicitar el título.

No puedes conducir ni estacionar el auto en la calle sin registro y placas válidos.

Antes de usarlo, recomiendan una inspección de seguridad y consultar su número de identificación vehicular en el sitio de la NHTSA para detectar reparaciones pendientes por retiros de seguridad.

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