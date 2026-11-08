Centavo de 1999 se vendió por más de $3,000, revisa estas dos letras en tus monedas

Antes de gastar un centavo de 1999, dale la vuelta y mira la palabra AMERICA. Una separación entre la A y la M puede identificar una variante buscada por los amantes de la numismática. Un ejemplar en excelente estado se vendió por $3,037.50 en el portal GreatCollections.

Qué debes buscar entre la A y la M

La diferencia está en el reverso, donde aparece el Monumento a Lincoln.

En los centavos comunes de circulación de 1999, las letras A y M de AMERICA están casi pegadas.

En la variante conocida como ‘Wide AM’, hay un espacio visible entre ambas.

Para revisarlo, busca primero el año 1999 en la cara que muestra el retrato de Abraham Lincoln.

Después voltea la moneda y utiliza una lupa para observar las dos primeras letras de AMERICA.

Otra pista son las pequeñas iniciales FG, del diseñador Frank Gasparro, que en esta variante están más cerca del edificio del monumento.

La combinación se produjo porque se utilizó un troquel de reverso destinado a monedas de colección con acabado especial, conocidas como ‘proof’, para fabricar centavos de circulación ordinaria en la Casa de Moneda de Filadelfia.

Un troquel es la herramienta que imprime el diseño sobre el metal.

Por qué el centavo de 1999 puede ser especial

La variante está catalogada como FS-901. También existen centavos Wide AM de 1998 y 2000, pero el de 1999 es el más escaso de los tres, según GreatCollections.

No se conoce cuántos ejemplares se fabricaron con esa separación.

La moneda pesa 2.5 gramos, mide 19 milímetros de diámetro y está hecha de zinc recubierto de cobre.

Victor D. Brenner diseñó el retrato de Lincoln del frente y Frank Gasparro, el reverso con el monumento.

Qué tenía la moneda que alcanzó los $3,037.50

El ejemplar vendido recibió de PCGS la calificación MS-68 RD.

Las letras MS indican que se conserva sin desgaste de circulación y el número 68 refleja una conservación muy alta en una escala que llega a 70.

La designación RD significa ‘rojo’, lo que quiere decir que conserva al menos el 95% de su color original de acuñación.

El estado de conservación ayuda a explicar el precio.

GreatCollections ha vendido 35 centavos de 1999 Wide AM RD durante los últimos 16 años, con resultados de entre $70 y aproximadamente $3,038 y calificaciones de 63 a 68.

Es decir que encontrar las letras separadas no garantiza recibir más de $3,000.

Esta variante puede encontrarse entre monedas que circularon, así que lo recomendable es siempre revisar tu cambio.

Si identificas una, el siguiente paso es confirmar que se trata de un Wide AM y evaluar su conservación con un especialista antes de fijar un precio.

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