Olga Breeskin cuenta cómo hizo de celestina con Juan Gabriel

La violinista y amiga del Divo de Juárez habla sobre cómo se conocieron el cantante y la madre de su hijo Joao

Una aclaración más en la polémica historia de Juan Gabriel: ahora es Olga Breeskin quien revela que ella presentó a Consuelo Rosales, mamá de Joao (el último hijo que apareció en Nueva York) al cantautor.

“Chelo era la nana de mi hijo, yo la hice de Cupido. Era una niña y estaba enamorada de él”, revela la violinista en unas declaraciones para Diario Basta!

“Claro que sabía de la existencia de Joao, pues si yo la llevé (a Consuelo) a su casa, por no decir que a su cama”.

Consuelo Rosales realmente tuvo una relación con Juan Gabriel y vivió por largas temporadas con el cantante en Nuevo México.

“La convivencia fue gracias a mi hijo Alan, pues Alberto (verdadero nombre de Juan Gabriel) invitaba a Alan con su nana Chelo cuando yo estaba de gira, así que pasaban largas temporadas en Nuevo México y ahí es donde ya se establece la convivencia”, y al parecer hasta el intento de tener una hija con ella.

“Sí, siempre tuvo deseos de una hija, pero por alguna razón solo tuvo varoncitos; pero me siento feliz de haber sido testigo de una historia de amor tan impresionante, pues desde mi muy particular punto de vista, a Chelito le fue mejor que a la Cenicienta”.

A muchos extraña el hecho de que Alberto Aguilera Valadez realmente haya tenido tantos hijos, cuando también se sabía de sus relaciones con hombres.

“El hecho de que tuviera una orientación sexual diferente no quiere decir que en determinado momento no pudiera realizar un acto con una mujer”, dice Olga, quien asegura que Iván y sus hermanos de Ciudad Juárez sí conocieron y convivieron con sus medio hermanos.

“Yo conocí también a Lupe, la mamá de Luis Alberto (el hijo que vive en Las Vegas) con varios meses de embarazo y me pareció muy extraña su relación; pero yo no estaba en casa de Juan Gabriel para criticar o juzgar. Pero no dejaba de extrañarme ver a Lupe embarazada y a sus hijos Iván y Joan ahí, como si nada”.