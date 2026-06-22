El pueblo de España que ofrece casa gratis y trabajo fijo a familias que quieran mudarse

Cambiar de país, dejar atrás la rutina y empezar de cero es una idea que seduce a muchas personas. En un contexto en el que numerosas regiones rurales de Europa enfrentan una pérdida constante de habitantes, algunos pueblos han decidido tomar medidas poco convencionales para garantizar su supervivencia. Uno de los casos más llamativos se encuentra en España, donde una pequeña localidad lanzó una convocatoria que rápidamente despertó interés dentro y fuera del país.

Se trata de Arenillas, un pueblo situado en la provincia de Soria, en la comunidad autónoma de Castilla y León. Allí viven apenas unas 40 personas, una cifra que refleja el desafío demográfico que atraviesan muchas zonas rurales españolas. Para revertir esa situación, las autoridades locales impulsaron un plan destinado a atraer nuevas familias dispuestas a instalarse de forma permanente.

La propuesta incluye una vivienda completamente equipada sin costo de alquiler para la familia seleccionada. La casa forma parte de un conjunto de inmuebles rehabilitados por el ayuntamiento y la Asociación Cultural de Arenillas, que durante los últimos años trabajaron para recuperar edificios y ponerlos nuevamente en uso.

Una estrategia para recuperar población

El incentivo no se limita únicamente al acceso a la vivienda. El programa también ofrece un empleo estable como albañil, destinado al mantenimiento de las propiedades municipales y otros espacios públicos del pueblo. La intención es garantizar una fuente de ingresos que facilite la integración de los nuevos residentes y contribuya al cuidado del patrimonio local.

Además, existe la posibilidad de asumir la gestión del bar o centro social de Arenillas, un punto de encuentro clave para los habitantes de la localidad. Este espacio concentra buena parte de la actividad comunitaria, desde reuniones vecinales hasta celebraciones y eventos culturales.

Uno de los aspectos más destacados de la convocatoria es que está orientada especialmente a familias con hijos en edad escolar. Las autoridades consideran que la llegada de niños es fundamental para asegurar la continuidad del pueblo y fortalecer la vida comunitaria a largo plazo. Por ese motivo, quienes cumplan con ese perfil tienen prioridad en el proceso de selección.

Los menores pueden asistir al colegio comarcal de Berlanga de Duero, ubicado a unos 20 kilómetros de distancia. Para facilitar los traslados, existe un servicio gratuito de transporte escolar que conecta diariamente ambas localidades, evitando que la distancia se convierta en un obstáculo para las familias interesadas.

Internet, home office y calidad de vida

A diferencia de la imagen tradicional de aislamiento que suele asociarse con los pueblos pequeños, Arenillas también ha apostado por mejorar su infraestructura tecnológica. La localidad cuenta con una mejor conectividad a internet, una condición cada vez más importante para quienes trabajan de manera remota o desarrollan actividades digitales.

Gracias a ello, la iniciativa no solo está dirigida a personas que busquen empleo local, sino también a quienes puedan combinar el trabajo presencial con modalidades de home office. Esta característica amplía considerablemente el perfil de potenciales candidatos y permite atraer a familias procedentes de diferentes regiones e incluso de otros países.

La respuesta superó ampliamente las expectativas iniciales. Según informó la agencia EFE, el ayuntamiento comenzó a recibir cientos de solicitudes poco después de difundir la convocatoria. El interés no proviene únicamente de España: personas de distintos lugares del mundo se comunicaron para obtener información sobre las condiciones del programa y la posibilidad de instalarse en el pueblo.

Sin embargo, las autoridades dejaron claro que el objetivo no es atraer visitantes temporales ni personas interesadas únicamente en una experiencia turística. El proyecto busca residentes comprometidos con la vida local, dispuestos a establecerse de forma permanente, participar activamente en la comunidad y contribuir al futuro de una localidad que lucha contra la despoblación.

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