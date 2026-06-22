Mamdani aprueba histórica regulación laboral frente a las olas de calor en NY

La administración del alcalde Zohran Mamdani formalizó una Orden Ejecutiva que establece una estrategia integral para mitigar los riesgos del calor extremo en el entorno laboral.

La medida busca amparar de forma prioritaria a más de 1,4 millones de empleados que desempeñan sus funciones al aire libre, un colectivo que representa un tercio de la fuerza laboral neoyorquina.

La iniciativa surge en un contexto crítico, donde los factores climáticos se entrelazan de manera directa con la seguridad ocupacional y la equidad social.

Enfoque integral ante la crisis climática

La orden ejecutiva activa un protocolo conjunto que involucra a múltiples agencias gubernamentales. El Departamento de Salud e Higiene Mental (DOHMH), la Gestión de Emergencias de la Ciudad de Nueva York (NYCEM) y el Departamento de Servicios Administrativos de la Ciudad (DCAS) tienen la tarea de confeccionar y distribuir guías de seguridad en varios idiomas durante el transcurso de este año. El plan contempla además la extensión de estas normativas a los entornos laborales cerrados para marzo de 2027.

Más allá de la divulgación de material informativo, el decreto impone la obligatoriedad de que cada agencia de la alcaldía diseñe planes específicos de prevención para sus empleados y contratistas. Paralelamente, el Departamento de Edificios (DOB) revisará los estándares de seguridad en los sectores de la construcción para introducir reformas estructurales antes de la primavera de 2027.

Desigualdad social ante riesgos ambientales

Los datos demográficos e históricos recopilados por las autoridades sanitarias locales revelan una marcada brecha en el impacto de las olas de calor. El comisionado de Salud, el Dr. Alister Martin, y la vicealcaldesa Helen Arteaga señalaron que los ciudadanos afroamericanos registran tasas de mortalidad por insolación que duplican a las de la población blanca, mientras que la comunidad latina se encuentra expuesta en una proporción muy elevada en sectores clave como la construcción y la logística de almacenes.

“Las consecuencias para la salud del calor extremo recaen con una desigualdad devastadora sobre nuestras comunidades más vulnerables”, afirmó Arteaga, haciendo énfasis en que la situación responde a una problemática de justicia social y laboral más que a un mero factor meteorológico.

El calor se consolida como una de las amenazas climáticas más severas en Nueva York, vinculada directamente a unas 500 muertes anuales. Con el nuevo marco legal, el DOHMH iniciará una investigación formal para evaluar la relación entre las jornadas bajo temperaturas extremas y las reclamaciones de indemnización por accidentes de trabajo.

Logística urbana y herramientas de prevención

Asimismo, el plan de contingencia de Mamdani incluye adaptaciones en la infraestructura tecnológica de la ciudad. Por primera vez, los más de 2,200 quioscos digitales de la red LinkNYC integrarán mapas interactivos con rutas peatonales en tiempo real hacia los centros de enfriamiento municipales (NYC Cooling Centers). El sistema actualizará de manera automatizada el estado de apertura de estos espacios utilizando la base de datos central de la ciudad.

La confección del decreto contó con el respaldo de la Coalición TEMP, el Comité de Nueva York para la Seguridad y Salud Ocupacional y el sindicato 32BJ SEIU, tras años de demandas por parte de organizaciones laborales que exigían la regularización de descansos obligatorios, acceso garantizado a hidratación y zonas de sombra en sectores vulnerables como el aeroportuario, el reparto a domicilio y el comercio ambulante.

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