Cabo Verde, el pequeño país africano que se volvió la historia más inesperada del Mundial

Hasta hace poco, para muchos hinchas Cabo Verde era apenas un punto en el mapa. Un archipiélago africano en medio del Atlántico, más asociado a playas, música y emigración que a los grandes escenarios del fútbol. Pero el Mundial 2026 cambió algo: en cuestión de días, este país de poco más de medio millón de habitantes se convirtió en una de las historias más inesperadas del torneo.

Primero frenó a España con un empate 0-0 en su debut mundialista. Después volvió a sorprender: igualó 2-2 ante Uruguay en Miami, en un partido en el que marcó el primer gol mundialista de su historia. Reuters reportó que Kevin Pina abrió el marcador con un tiro libre desde unos 31 metros, antes de que Uruguay reaccionara y Cabo Verde volviera a empatar en el segundo tiempo con un tanto de Hélio Varela.

Vista general antes del partido de fútbol del Grupo H de la Copa Mundial entre Uruguay y Cabo Verde en Miami Gardens, Florida, el domingo 21 de junio de 2026. Crédito: Marta Lavandier | AP

El resultado dejó una imagen poderosa: un país debutante, sin el peso histórico de las grandes selecciones, compitiendo de igual a igual ante dos campeones del mundo. En una Copa ampliada a 48 equipos, Cabo Verde se volvió el recordatorio de que el Mundial también puede funcionar como una ventana para historias que rara vez ocupan el centro de la escena.

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Dónde queda Cabo Verde

Cabo Verde es un país insular africano formado por diez islas principales, ubicado en el océano Atlántico, frente a la costa occidental de África. Su capital es Praia, en la isla de Santiago, y su historia está marcada por la influencia portuguesa, la cultura criolla, la navegación, la música y la emigración.

El país es pequeño en población, pero enorme en identidad. Su lengua oficial es el portugués, aunque el criollo caboverdiano forma parte central de la vida cotidiana. Y fuera del país, la diáspora es una parte clave de su historia: comunidades caboverdianas viven desde hace décadas en Estados Unidos y Europa, especialmente en zonas de Nueva Inglaterra como Massachusetts y Rhode Island.

Esa dimensión migrante ayuda a explicar por qué la selección no representa solo a quienes viven en las islas. También convoca a familias que crecieron lejos, pero que conservan el vínculo con la bandera, la comida, la música y el acento de sus mayores.

Cabo Verde, una de las grandes sorpresas del Mundial 2026, es un pequeño archipiélago africano ubicado en el Atlántico, frente a la costa occidental de África. Crédito: Imagen creada con AI | Impremedia

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El arquero que se volvió símbolo

Uno de los rostros de esta historia es Vozinha, el arquero de 40 años que se convirtió en sensación después del empate ante España. GQ destacó su actuación en el debut mundialista, donde sostuvo el 0-0 con siete atajadas y una presencia que lo volvió viral.

Su nombre real es Josimar José Évora Dias, pero el fútbol ya lo conoce como Vozinha. Su carrera pasó por clubes de Portugal, Angola, Chipre, Moldavia y Eslovaquia, lejos de la vidriera que suelen ocupar las estrellas de las potencias. Tal vez por eso su historia pegó tan fuerte: no es la del talento precoz fabricado para el marketing global, sino la de un jugador veterano que encontró, en el final de su recorrido, el partido de su vida.

Más que una sorpresa deportiva

Cabo Verde también llega al Mundial con un encanto que excede el fútbol. El país es conocido por sus paisajes volcánicos, sus playas, sus pueblos costeros y una cultura musical que dio al mundo figuras como Cesária Évora, la “diva de los pies descalzos”, una de las grandes voces de la morna.

Ese contraste entre lo pequeño y lo inmenso es parte de su atractivo. En tamaño, Cabo Verde parece una excepción dentro del Mundial. En emoción, ya se ganó un lugar propio.

La selección todavía debe seguir peleando por avanzar en el Grupo H, donde comparte zona con España, Uruguay y Arabia Saudita. Pero más allá de lo que ocurra en la tabla, el país ya logró algo difícil: que millones de personas quieran saber dónde queda, cómo es y por qué su equipo juega con tanta determinación.

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