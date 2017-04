Café Tacvba, Gilberto Santa Rosa y muchos más en nuestra agenda de conciertos y ocio en NY

Jueves 20

Concierto: Café Tacvba

Tras cinco años de hiato, los mexicanos regresan con su noveno álbum de estudio , “Jei Beibi”, un canto a la espontaneidad, a la libertad y al dejarse llevar. Vuelve a disfrutar de su estilo original y mensajes poderosos que sonarán con fuerza en la sala Terminal 5 (610 w 56th St, Manhattan). ¡No te lo pierdas! $45.

Tickets: www.axs.com

Visita: secretos de Central Park

Una mirada a tu parque favorito como nunca antes lo habías visto. En esta visita guiada por expertos en conservación de Central Park podrás aprender la historia detrás de algunos de los rincones más emblemáticos del pulmón de Nueva York, como Strawberry Fields, Tavern on the Green o el Maine Monument. El tour parte a las 11 am del Conservancy kiosk en Merchants Gate (Central Park South/59th St, Manhattan). Gratis.

Más información: www.nycgovparks.org

Festival de cine de Tribeca

Hoy se inaugura el festival cinematográfico que impulsó el actor Robert de Niro y que ya se ha convertido en una de las principales referencias en cine independiente. Este año la muestra ofrece 11 días de ficción, documentales y cortos, además de charlas con artistas, actores y directores. Abran boca con “Samba”, una producción dominicana que narra la historia de “Cisco” Castillo quien, tras 15 años en una cárcel de Estados Unidos, vuelve a la República Dominicana, donde le esperan una madre alcohólica y un hermano pequeño metido en problemas. En el Cinépolis de Chelsea (w 2rd St, Manhattan).

Entradas: www.tribecafilm.com

Viernes 21

Concierto: Gilberto Santa Rosa

“El Caballero de la Salsa” vuelve a New Jersey para deleitar a los amantes de la salsa romántica y revivir una noche mágica llena de éxitos como “Perdóname”, “Conciencia” y “Que alguien me diga”. En New Jersey Performing Arts Center ( Newark , NJ ). Desde $49.

Tickets: www1.ticketmaster.com

Presentación: Los Días Animales

La escritora Keila Vall de la Ville propone un viaje en el tiempo y el espacio, entre Venezuela, Colombia, Perú, Estados Unidos y Katmandú a través de “Los días animales”, una historia de destrucción y autodestrucción, amor y muerte que cuenta la relación amorosa y destructiva entre Julia y su alter-ego Rafael, que ofrece una mirada diferente y cercana de las dinámicas íntimas de la violencia de género. En la librería McNally Jackson ( 52 Prince St, Manhattan) a las 6:45 pm. Gratis.

Sábado 22

Poesía: palabras que importan

Poetas locales competirán por premio en efectivo, con poemas sobre temas sociales de hoy en día. El Campeón de 2016 del Nuyorican Grand Slam,Jaime Lee Lewis y el fundador del Nuyorican Poets Café y ganador del Lifetime Achievement American Book Award, Miguel Algarin, serán los anfitriones de esta gran noche. En Nuyorican Poets Café (236 East 3rd St, Manhattan) a las 7 pm. $12.

Entradas: www.nuyorican.org

La fiesta de las burbujas

Después del éxito de la pelea anual de almohadas en Washington Square Park, este fin de semana el arco más célebre de la ciudad se verá cubierto por una nube de millones de burbujas propulsadas desde aros, pistolas de juguete o cualquier aparato que tengas a mano. Busca las burbujas en la zona que rodea a la fuente del parque, de 12 a 3 pm. Gratis.

Charla con González Iñárritu y Marina Abramovic

En el marco del festival de cine de Tribeca, el oscarizado cineasta mexicano se sienta a la mesa con la artista yugoslava para charlar sobre películas como “Amores Perros”, “21 Grams”, “Birdman” o “The Revenant”, gracias a las cuales Iñárritu se ha convertido en el primer director de cine mexicano en ser nominado al mejor director y mejor productor en la historia de la Academia.

Entradas: www.tribecafilm.com

Teatro Latino

El evento teatral Callback Series 2017 abre con “Secretos prohibidos”, una obra de la reconocida dramaturga puertorriqueña Tere Marichal, bajo la dirección de Rosabel Otón. En la comedia calificada de “refrescante y pícara” se mezclan el amor y la avaricia generando una serie de enredos que le harán levantarse del asiento de la risa. La pieza se presenta en español con súper títulos en español del viernes 21 al domingo 23 de abril 2017. Teatro Círculo (64 E 4th St, Manhattan).

Entradas: www.teatrocirculo.org

Domingo 23

Teatro: John Leguizamo

El actor colombiano ganador de un premio Emmy John Leguizamo da una lección a su hijo, y a sus espectadores, de la olvidada historia de los latinos en su desternillante monólogo “Latin History for Morons”. En esta obra que decidió hacer cuando se dio cuenta de la ausencia de latinos en los libros de historia de su hijo, el actor trata de desenmascarar la verdad de esta historia desenterrando el pasado. En Joe´s Pub a las 2 pm.

Entradas: www.publictheater.org

Lunes 24

Eddie Palmieri a ritmo de jazz

Célebre por su carisma y su empeño en mantener la esencia del género afrocaribeño que le dio fama mundial, el legendario Eddie Palmieri vuelve a actuar en Nueva York y esta vez estará acompañado sobre el escenario de su septeto de jazz afrocaribeño. En Subrosa (63 Gansevoort, Manhattan).

Entradas: www.subrosanyc.com