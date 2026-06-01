De 4,000 a 4 millones de seguidores: La locura viral con el neozelandés Tim Payne para el Mundial 2026

El fútbol suele encumbrar a las figuras de siempre antes de un Mundial de Fútbol, pero la edición de 2026 ha parido a su primer héroe inesperado lejos de los focos de las grandes ligas. El lateral neozelandés Tim Payne, jugador del Wellington Phoenix, se ha convertido en el protagonista de una de las historias más llamativas de la previa mundialista tras pasar de ser un futbolista anónimo para el gran público a congregar a una comunidad de millones de seguidores gracias a un fenómeno viral nacido en Argentina.

La vida digital de Payne dio un vuelco radical por obra del creador de contenido argentino Valen Scarsini, conocido en redes sociales como ‘el Scarso’. El influencer se propuso la tarea de buscar entre todos los futbolistas convocados para el torneo a aquel que tuviese la menor cantidad de seguidores en redes sociales, con el objetivo de convertirlo en un estandarte de unión para todos los aficionados del planeta, sin importar su nacionalidad.

“¿Faltan muy pocos días para que empiece el Mundial y todos estamos esperando para alentar a nuestra selección. ¿Pero qué pasaría si hubiera un futbolista que nos uniera a todos…?”, planteó Scarsini en un video en Instagram que rápidamente superó el millón de ‘me gusta’.

La investigación de Scarsini arrojó que Payne apenas superaba los 4,700 seguidores en su cuenta de Instagram. Tras lanzar la propuesta, la iniciativa se viralizó en cuestión de horas a nivel global. A escasos días de que ruede el balón en la cita mundialista, el defensor de los All Whites ya acumula una comunidad de más de 3.7 millones de seguidores. El furor ha sido tal que las redes se han inundado de memes, videos de apoyo y hasta un tema musical bautizado como “No Payne, No Gain”.

El propio futbolista neozelandés, cuya pareja es de origen costarricense, reaccionó publicando un video de agradecimiento intentando hablar el idioma de los impulsores de la movida: “Muchas gracias por todo el apoyo. Disculpen mi español”.

Nacido en Auckland en 1994, Timothy John Payne ha edificado una carrera sólida pero alejada del ruido mediático. Se formó en las filas del Auckland City antes de emigrar a Inglaterra, donde se integró a las categorías inferiores del Blackburn Rovers, llegando a sumar minutos con el primer equipo. Tras una breve etapa en el fútbol de los Estados Unidos, regresó a su región natal para consolidarse en el Wellington Phoenix, la única franquicia neozelandesa que compite en la A-League de Australia.

Payne es un defensor polivalente que habitualmente se desempeña como lateral derecho, aunque también cuenta con condiciones para actuar como defensor central. Habiendo debutado con la selección absoluta a los 18 años, es hoy en día uno de los nombres con mayor experiencia dentro del vestuario de su país.

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