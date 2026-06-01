Trump estalló contra Netanyahu y le dijo que está “jodidamente loco”, según Axios

El presidente Donald Trump habría estallado contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una llamada telefónica en la que intentaba frenar la escalada militar en Líbano. Según Axios, Trump llegó a decirle que estaba “jodidamente loco” después de que el líder israelí insistiera en mantener ataques sobre Beirut.

El intercambio, reportado por funcionarios estadounidenses citados por ese medio bajo condición de anonimato, se produjo en un momento especialmente delicado para la Casa Blanca, que intenta preservar tanto el alto el fuego en Líbano como las negociaciones de paz con Irán.

De acuerdo con Axios, Trump expresó su enojo después de que Netanyahu le comunicara que su posición no había cambiado y que Israel seguiría atacando “objetivos terroristas” en Beirut si Hezbolá no detenía sus ataques contra territorio israelí.

La conversación ocurrió el mismo día en que Israel intensificó los bombardeos sobre suburbios de la capital libanesa, una decisión que generó preocupación en Washington por el riesgo de una nueva escalada regional.

Las consecuencias fueron inmediatas. Irán anunció la suspensión de las negociaciones que mantenía con la Administración Trump, argumentando que los ataques israelíes en Líbano hacían imposible continuar el diálogo.

Posible acuerdo

A pesar de ese revés, Trump aseguró posteriormente que sigue viendo posible un acuerdo para poner fin a la guerra y normalizar el tránsito por el estrecho de Ormuz.

“Tiene buen aspecto”, declaró en una entrevista con ABC News, donde afirmó que un entendimiento podría alcanzarse “en el transcurso de la próxima semana”.

El mandatario también minimizó el impacto de la crisis diplomática provocada por los ataques.

“Hoy hubo un pequeño problema, pero lo solucioné muy rápidamente, como probablemente ya habrán notado”, dijo.

Según explicó después en Truth Social, mantuvo contactos tanto con Netanyahu como con Hezbolá para evitar que la situación se deteriorara aún más.

Trump aseguró que, tras esas gestiones, Israel aceptó no enviar tropas a Beirut y Hezbolá se comprometió a suspender el lanzamiento de proyectiles contra territorio israelí.

El Gobierno libanés confirmó posteriormente que el grupo chií aceptó cesar los ataques. Sin embargo, Netanyahu advirtió que Israel retomará la ofensiva sobre Beirut si vuelve a recibir fuego desde Líbano.

“Veremos cuánto dura esto; ¡ojalá sea para siempre!”, escribió Trump, al referirse a la frágil tregua que intenta sostener mientras continúan las negociaciones con Irán.

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