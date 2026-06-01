Blake Lively exige a Justin Baldoni una indemnización y pago de honorarios legales después del acuerdo

La actriz Blake Lively y el actor Justin Baldoni se enfrentan nuevamente luego de que alcanzaron un acuerdo extrajudicial en la batalla judicial que protagonizaron durante dos años.

De acuerdo con Page Six, Baldony y Lively fueron citados en la corte de Manhattan por el juez Lewis Liman. De acuerdo con los documentos legales obtenidos por el mencionado medio, Blake Lively solicita que Justin Baldoni cubra sus honorarios y costas legales derivados de la demanda por difamación que el actor interpuso contra la actriz en 2024. Lively también reclama una indemnización triple y daños punitivos.

Justin Baldoni y Blake Lively llegaron a un acuerdo extrajudicial el 4 de mayo de este año, lo que evitó que las partes involucradas tuvieran que presentarse en el juicio programado para el 18 de mayo de este año. Este acuerdo ocurrió días después de que el juez desestimó 10 de las 13 acusaciones de la actriz en su demanda de 2023, incluyendo conspiración, acoso sexual y difamación.

Todo comenzó en diciembre de 2024, cuando Blake Lively presentó una demanda por acoso sexual contra su coprotagonista y director de “It Ends With Us”, Justin Baldoni, quien negó las acusaciones en su contra. Un mes después, el actor presentó una demanda por difamación de $400 millones de dólares contra la actriz. La demanda también estaba dirigida a su esposo Ryan Reynolds y su publicista, Leslie Sloane, alegando difamación, extorsión y otros cargos.

A pesar de sus intentos, la demanda de Baldoni contra Lively fue desestimada en junio de 2025. La demanda fue desestimada porque el juez consideró que Baldoni “no ha alegado que Lively sea responsable de ninguna declaración que no sea la que figura en su denuncia [ante el Departamento de Derechos Civiles de California], la cual es confidencial”.

Luego de llegar a un acuerdo y poner fin a esta polémica y mediática batalla judicial, ambas partes calificaron el acuerdo como un triunfo en un comunicado conjunto.

“El resultado final —la película ‘It Ends With Us’— es motivo de orgullo para todos los que trabajamos para hacerla realidad. Crear conciencia y generar un impacto significativo en la vida de las sobrevivientes de violencia doméstica —y de todas las sobrevivientes— es un objetivo que respaldamos”, declararon ambas partes en un comunicado conjunto a Page Six. “Reconocemos que el proceso presentó desafíos y que las preocupaciones planteadas por la Sra. Lively merecían ser escuchadas”, señala el texto.

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