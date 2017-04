Canelo Álvarez: “Si la pelea fuera mañana, estaría listo”

El boxeador tapatío dice que espera enfrentar a la mejor versión de Julio César Chávez Jr. cuando ambos suban al ring el próximo 6 de mayo en Las Vegas

Si mañana fuera la pelea… Saúl Álvarez está listo.

“Canelo” abrió a la prensa su campo de entrenamiento en San Diego, California, y dijo que espera enfrentar a la mejor versión de Julio César Chávez el 6 de mayo.

Agregó que se siente rápido y fuerte, y sin pretextos para el pleito en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

“Espero que veamos al mejor Julio Cesar en el ring el 6 de mayo, eso espero”, expresó Álvarez.

Un factor a su favor, en el campamento que sostiene, es que no recibe presión por cuidar su peso, ya que debe subir de división para medirse al “Junior”.

El pleito, agendado para dentro de dos semanas, está pactado en 164.5 libras para ambos púgiles, y en su último pleito ante Liam Smith, el tapatío dio 10 libras menos (154).

“Nos hemos preparado muy bien para esta pelea. Me siento rápido y fuerte, y no tener que bajar tanto peso me beneficiará la noche de la pelea”, expresó Saúl. “Y si fuera la pelea mañana mismo, estaría ya listo”.

Sin piratería

Óscar de la Hoya, promotor del pleito, adelantó que la afición ha respondido bien en taquilla, y espera que el Pago Por Evento (PPE) alcance el millón de ventas.

Y para llegar a esa cifra o superarla, Golden Boy Promotions quiere desterrar a la piratería, pues actualmente muchos eventos deportivos son transmitidos ilegalmente en plataformas como Facebook o YouTube.

“Tenemos preparado algo para frenar eso”, señaló el ex monarca mundial. “Tomaremos precauciones, temas de seguridad para evitar eso”.

En México la transmisión televisiva será gratuita, y es probable que muchas señales piratas para EU las tomen de Azteca, Televisa o Space.