Seguro Social enviará pagos de hasta $994 mañana viernes: ¿quiénes los reciben?

Los beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario del Seguro Social, conocido como SSI, recibirán mañana viernes 30 de octubre el pago correspondiente a noviembre. El monto federal máximo de 2026 es de $994 para una persona, aunque la cantidad depende de su situación económica.

Por qué el pago llegará antes de noviembre

El calendario de la Administración del Seguro Social, SSA, establece que SSI se paga normalmente el primer día de cada mes.

Como el 1 de noviembre de 2026 cae en domingo, el envío se adelanta al viernes 30 de octubre.

Esto significa que algunos beneficiarios recibirán dos pagos durante octubre: el correspondiente a ese mes y el de noviembre.

El segundo depósito es un adelanto por el calendario, no un bono ni un aumento del beneficio.

Por esa misma razón, quienes reciben SSI no deben esperar otro pago regular de este programa durante noviembre.

La siguiente fecha prevista es el martes 1 de diciembre.

Quiénes reciben SSI

El pago del viernes corresponde a las personas que ya tienen aprobado este beneficio.

SSI está dirigido a adultos y niños con ingresos y recursos limitados que tienen una discapacidad o ceguera, así como a personas de 65 años o más que cumplen las condiciones económicas.

Tener 65 años no garantiza recibirlo.

La SSA también revisa el dinero disponible y otros recursos que cuentan para determinar la elegibilidad.

El límite general es de $2,000 para una persona y $3,000 para una pareja.

Además, existen requisitos adicionales para quienes no son ciudadanos estadounidenses.

Por eso, cumplir únicamente con la edad o tener una discapacidad no basta para acceder al programa.

Cuánto dinero puede llegar

En 2026, el máximo federal mensual es de $994 para una persona y $1,491 para una pareja cuando ambos cónyuges reúnen los requisitos.

No todos reciben esas cantidades.

El pago puede ser menor según los ingresos del beneficiario, los de determinados familiares y su situación de vivienda.

Por ejemplo, los ingresos de un cónyuge pueden influir en el cálculo; en el caso de niños beneficiarios, también pueden considerarse los ingresos de sus padres.

Algunos estados ofrecen un suplemento adicional que puede elevar el total recibido.

Los $994 del título corresponden al máximo federal individual, no a una cantidad garantizada para cada beneficiario.

Qué pasa si también cobras jubilación u otro beneficio

Recibir SSI y beneficios del Seguro Social implica seguir dos fechas distintas.

Para quienes cobran ambos, el SSI de noviembre llegará el 30 de octubre y el otro beneficio está programado para el martes 3 de noviembre.

Quienes comenzaron a recibir Seguro Social antes de mayo de 1997 también tienen normalmente el pago el día 3.

Otros beneficiarios siguen el calendario de miércoles según su fecha de nacimiento: del 1 al 10, segundo miércoles; del 11 al 20, tercero; y del 21 al 31, cuarto.

Si el pago no llega en la fecha prevista, lo mejor es esperar tres días más antes de contactar al Seguro Social.

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