¿Es feriado el 3 de noviembre en Estados Unidos? Los estados que lo reconocen y qué pasa en Nueva York

Si tienes un trámite pendiente o necesitas organizar quién estará con tus hijos el martes 3 de noviembre, conviene revisar el calendario antes de hacer planes. Ese día se celebrarán las elecciones de medio término de 2026 en Estados Unidos, pero la jornada no supondrá una pausa general de actividades: el Día de las Elecciones no figura entre los feriados federales.

La confusión surge porque varios estados sí reconocen la fecha como feriado legal o la incluyen en los calendarios de sus empleados públicos. El alcance varía según la jurisdicción y el organismo. En Nueva York, por ejemplo, reconocer el día electoral como feriado no significa que todas las oficinas estatales vayan a cerrar.

Qué estados reconocen el Día de las Elecciones como feriado

Los calendarios y disposiciones consultados identifican estos estados con reconocimiento de la jornada electoral, aunque las condiciones de observancia no son iguales:

Delaware : Incluye el 3 de noviembre entre los feriados legales.

: Incluye el 3 de noviembre entre los feriados legales. Hawái : Reconoce el día de elecciones generales como feriado estatal.

: Reconoce el día de elecciones generales como feriado estatal. Illinois : Incluye la fecha entre los feriados de dependencias estatales.

: Incluye la fecha entre los feriados de dependencias estatales. Indiana : Lo contempla para empleados estatales elegibles.

: Lo contempla para empleados estatales elegibles. Luisiana : Incluye Election Day en el calendario estatal.

: Incluye Election Day en el calendario estatal. Maryland : Reconoce la jornada de elecciones generales como feriado.

: Reconoce la jornada de elecciones generales como feriado. Michigan : Incluye el 3 de noviembre en su calendario estatal.

: Incluye el 3 de noviembre en su calendario estatal. Montana : Reconoce las elecciones generales estatales como feriado legal.

: Reconoce las elecciones generales estatales como feriado legal. Nueva Jersey : Lo incluye entre los feriados de las agencias estatales.

: Lo incluye entre los feriados de las agencias estatales. Nueva York : Es feriado legal, con descanso flotante para determinados empleados.

: Es feriado legal, con descanso flotante para determinados empleados. Rhode Island : Figura en el calendario de feriados de empleados estatales.

: Figura en el calendario de feriados de empleados estatales. Virginia: Está incluido en el calendario estatal de 2026.

Está incluido en el calendario estatal de 2026. Virginia Occidental: Figura en calendarios de dependencias públicas.

Es importante aclarar que la información procede de calendarios oficiales y documentación estatal. La inclusión en esta lista no equivale a un cierre de todos los negocios, escuelas o servicios del estado.

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Qué pasará con las oficinas estatales en Nueva York

Nueva York incluye Election Day entre sus feriados legales, pero para 2026 estableció una modalidad de descanso flotante para determinados grupos de trabajadores del Poder Ejecutivo estatal.

El Departamento de Servicio Civil lo explica expresamente: las oficinas estatales estarán abiertas el 3 de noviembre de 2026. Los empleados elegibles de las unidades comprendidas recibirán un crédito de descanso para utilizar en otra fecha, sujeto a los procedimientos de autorización.

Otros grupos, entre ellos determinadas unidades de seguridad y policía, tienen reglas diferentes. Por eso, antes de acudir a una oficina concreta, conviene revisar su horario; tampoco debe trasladarse automáticamente esta disposición estatal a dependencias municipales o tribunales.

¿Habrá clases en las escuelas públicas de NYC?

Sí, pero serán remotas. El calendario oficial 2026–2027 del Sistema de Escuelas Públicas de la Ciudad de Nueva York establece que el martes 3 de noviembre habrá enseñanza a distancia para todos los estudiantes.

Para las familias, la diferencia es importante: los alumnos no tendrán una jornada presencial habitual, pero tampoco se trata de un día sin actividad escolar. Conviene revisar las instrucciones de cada escuela sobre horarios, conexión y tareas.

Esta disposición corresponde a NYC Public Schools. Los demás distritos del estado y las escuelas privadas siguen sus propios calendarios.

¿Los trabajadores del sector privado tendrán el día libre?

No debe darse por hecho. Un feriado en el calendario del gobierno estatal no garantiza descanso para quienes trabajan en tiendas, restaurantes u otras empresas. Delaware, por ejemplo, aclara que su legislación no obliga a los empleadores privados a conceder días libres por feriados.

También son cuestiones distintas tener libre toda la jornada y disponer de tiempo para votar. Las reglas aplicables deben comprobarse según el estado y la situación laboral.

Antes del martes, revisa tres cosas por separado: el calendario de tu empleador, las indicaciones de la escuela y el horario de la oficina donde necesitas hacer un trámite. La palabra “feriado” por sí sola no resuelve ninguna de esas tres agendas.

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