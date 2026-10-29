Powerball sube a $760 millones: cuánto recibiría el ganador después de impuestos

El premio mayor de Powerball aumentó a $760 millones de dólares después de que ningún boleto acertara los 6 números del sorteo del miércoles 28 de octubre. La cifra se convirtió en el tercer jackpot de lotería más grande del año hasta el momento, aunque el ganador no recibiría esa cantidad íntegra: los impuestos federales y estatales podrían reducir considerablemente el dinero disponible.

El próximo sorteo está programado para el sábado por la noche y ofrecerá una nueva oportunidad para quienes participan en esta popular lotería estadounidense. Sin embargo, antes de imaginar qué hacer con semejante fortuna, conviene entender cuánto dinero llegaría realmente a las manos del afortunado.

Powerball: cuáles fueron los números ganadores del miércoles

Los números extraídos en el sorteo del miércoles fueron 11, 13, 16, 47 y 60, además de la bola roja Powerball número 13.

Como ningún boleto acertó la combinación completa, el jackpot continuó creciendo hasta alcanzar los $760 millones. La suma anunciada corresponde a la modalidad de pagos anuales durante 30 años, una diferencia importante frente a la alternativa de recibir el dinero en una sola exhibición.

¿Cuánto dinero recibiría el ganador de Powerball después de impuestos?

Quien consiga acertar los 6 números podrá elegir entre dos modalidades de pago. La primera consiste en recibir el premio mediante 30 pagos anuales, mientras que la segunda permite cobrar una cantidad menor de inmediato.

La opción en efectivo está estimada en $326 millones antes de impuestos. Aunque representa una reducción considerable frente al jackpot anunciado, suele ser la alternativa preferida por la mayoría de los ganadores, debido a que permite disponer de la fortuna sin esperar 3 décadas.

No obstante, elegir el pago único no significa que el ganador pueda conservar los $326 millones.

En Estados Unidos, los premios de lotería están sujetos a impuestos federales. Para cantidades de esta magnitud, la retención inicial obligatoria del 24% reduciría el pago en efectivo a aproximadamente $247.8 millones.

Ese descuento no necesariamente cubre toda la obligación tributaria. Dependiendo de sus ingresos imponibles, el ganador podría quedar sujeto a una tasa marginal federal de hasta el 37%. Bajo esa estimación, el dinero restante después de los impuestos federales se situaría en torno a $205.4 millones.

La cifra todavía podría disminuir si el estado donde reside el afortunado aplica impuestos adicionales a los premios de lotería.

Nueva York puede reducir todavía más el premio

El lugar de residencia del ganador es otro factor decisivo para calcular cuánto dinero conservaría finalmente.

Algunos estados aplican impuestos sobre las ganancias de lotería, mientras que otros no gravan estos premios a nivel estatal. Entre los ejemplos citados están Nueva York, cuya tasa puede alcanzar el 10.9%, y Texas, Florida y California, que no aplican impuestos estatales sobre los premios de lotería.

Esto significa que 2 personas que ganaran exactamente la misma cantidad podrían terminar con sumas diferentes, dependiendo de las normas fiscales aplicables a cada una.

Para un ganador que viva en Nueva York, la diferencia podría representar millones de dólares. Además, el cálculo definitivo dependería de su situación fiscal particular y de las reglas vigentes al momento de recibir el dinero.

Por esa razón, quienes obtienen un premio de esta magnitud suelen necesitar asesoramiento fiscal y financiero antes de tomar decisiones sobre inversiones, propiedades o gastos extraordinarios.

¿Qué ocurre si el ganador elige los pagos anuales?

La alternativa de recibir el jackpot en 30 pagos distribuye el dinero a lo largo del tiempo. En este caso, el premio anunciado de $760 millones equivaldría a pagos anuales aproximados de $25.3 millones, antes de impuestos.

Si se aplica la tasa marginal federal del 37% utilizada en esta estimación, cada pago quedaría reducido a alrededor de $16 millones. Los impuestos estatales podrían disminuir todavía más esa cantidad.

Aunque el esquema anual permite recibir dinero durante décadas, también implica que el ganador no dispondrá de toda la fortuna inmediatamente. La elección entre ambas modalidades depende de factores como la planificación patrimonial, las necesidades financieras y las posibles consecuencias fiscales.

¿Cuándo es el próximo sorteo de Powerball?

El próximo sorteo de Powerball se celebrará el sábado por la noche. Mientras tanto, el jackpot de Mega Millions también continúa creciendo y se sitúa en $463 millones, con su siguiente sorteo programado para el viernes.

Las posibilidades de llevarse el premio mayor de Powerball siguen siendo extremadamente reducidas: las probabilidades son de 1 entre 292.2 millones. En Mega Millions, la posibilidad de ganar el jackpot es de 1 entre 290.4 millones.

Aunque los premios millonarios despiertan expectativas entre los jugadores, las probabilidades recuerdan que acertar la combinación completa es un acontecimiento extraordinariamente improbable.

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