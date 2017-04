Julián Gil rompe en llanto: ‘El niño lleva mi sangre, y lo voy a defender a muerte’

"En esos 6 días que me tomé de vacaciones, cuando el niño tenía 7 semanas de nacido, ella vino 3 días a Miami a hacer una diligencia, y después se fue 4 días a New York a hacer la portada de People en Español"

En medio del escándalo por la separación de Marjorie de Sousa, y la demanda legal por su hijo Matías, Julián Gil realizó un evento para festejar la entrada de su línea Carson Life a Estados Unidos, fiesta que venía organizando desde hace tiempo sin imaginar que un día antes, la actriz venezolana enviaría un comunicado oficializando la separación y dando detalles de su sentir.

No pudiendo disimular su tristeza, Julián esperó que sus famosos invitados pasaran por la alfombra roja, para él enfrentarse a nosotros los medios. Nos pidió que todos nos acercáramos a él y comenzó hablando del sueño que estaba cumpliendo ese día, para luego contestar todas las preguntas sobre el pleito legal con Marjorie, la separación y la verdad sobre si la abandonó o no para irse con sus hijos mayores de vacaciones a Japón.

“Gracias por estar en un día tan especial, un día con el que venimos soñando desde hace 6 años cuando comenzó todo, producto de mucho sacrificio, muchas horas de trabajo, mucho sufrir… Estamos entrando en 1200 tiendas en todos los Estados Unidos en Walmart, y Walgreens, son 52 productos”, dice.

Y luego de esta introducción, Julián comenzó a hablar de Marjorie de Sousa y de su hijo menor, Matías.

“Quien comienza el proceso legal es Marjorie de Sousa, y yo, obviamente, al no estar de acuerdo con ciertas peticiones en cuanto a lo que es la pensión, y lo que es las relaciones paterno filiales que voy a tener con mi hijo, obviamente entablo una demanda porque ella lo pidió así, y al fin y al cabo es lo mejor, lo más saludable… Esto pasa con el niño a punto de cumplir tres meses, pero iba a pasar de todos modos, cuando una relación no prospera y hay un hijo de por medio lo más saludable es atender”.

Con respecto a si Marjorie no le deja ver a su hijo, Julián contestó lo siguiente:

“Quiero aclarar que yo salí de México por proyectos el 27 de marzo, que fue la última vez que yo vi a Matías, y no es que ella no me lo deja ver, sino que yo no he estado en México… Hay que aclararlo porque me imagino que si voy tendré la oportunidad de verlo. Tengo que pedirle permiso, avisarle que voy y que quiero ver al niños. Marjorie es una gran mujer no tienen por qué negarme ver al niño, además que ella ama a su hijo, entonces el error más grande que podría cometer, no solamente ella sino todas las mujeres, porque se que no soy el único hombre que pueda pasar por algo así, es evitar que sus hijos sean visto por el padre independientemente de quién sea el padre”.

¿Qué tu le exiges a Marjorie?

Yo lo único que le voy a pedir es que se me de la oportunidad, como lo he tenido con mis dos hijos anteriores (comienza a llorar)… Yo no voy a pedir nada que no merezca, el niño lleva mi sangre, y al llevar mi sangre lo voy a defender a muerte, no solamente hoy, igual que como voy a defender mi relación con Marjorie porque de alguna manera va a estar en mi vida en todo esto. No tengo nada que hablar mal de Marjorie, yo nunca tuve una discusión con ella, la gente está haciendo más alboroto de lo que es.

En el comunicado se dice que ella quiso entablar el diálogo pero que tú no quisiste, ¿esto es cierto?

No es cierto porque quien inicia el proceso legal es ella, yo como padre y sobre todo velando la salud de la relación que podamos tener nosotros, me voy a defender, por eso yo no quiero entrar en esas cosas legales que se van a ver en el juicio.

¿Te tomó por sorpresa el comunicado?

Para nada, no me tomó por sorpresa, y se que de alguna manera ella está tan afectada como estoy afectado yo, quién más o quién menos. Yo no podía cancelar esto, ella decidió hacer un comunicado y así manejan ellos las cosas, tanto ella como su oficina.

Tienen un hijo, ¿siguen la comunicación?

Ahora está un poco fracturado por razones obvias, entiendo que para eso están los tribunales para establecer los días, pero todo eso a la larga es saludable, es un trámite que hay que hacer.

¿Existe la posibilidad de reconciliarse con Marjorie?

Yo creo que no, ya lo que se habló se habló, lo que se vivió se vivió, la relación que podemos tener vas a ser mucho más bonita de la que podemos pensar ahora, por el bien del niño, y como he hecho con las madres de mis dos hijos anteriores que de hecho son hoy mis grandes amigas.

¿Cuándo comienza el juicio?

Yo no se nada de las cuestiones legales, yo no sabía cómo era una demanda, cuando me digan iré con el corazón abierto a ver que pasa.

En el comunicado Marjorie dice sentirse decepcionada, ¿y tú?

Yo soy de madera, soy de hierro y las mujeres son las únicas que sufren… No, los hombres padecemos, sentimos, tenemos huevos y también sufrimos, este es un mensaje para todas las mujeres. Yo se que en esto tengo todas las de perder porque siempre es entendible que la mujer salga más beneficiada que el hombre, eso lo tengo clarísimo pero nosotros también padecemos, sufrimos y lloramos. Yo también estoy decepcionado, triste, frustrado, no solamente por la situación, sino porque le aposté a una relación con mi corazón abierto que no resultó, fue por diferentes motivos, tenemos el derecho a separarnos como cuando nos juntamos.

Se dijo que uno de los detonantes de la separación es que te fuiste a Japón con tus hijos mayores y dejaste a Marjorie sola con el niño chiquito, ¿es así?

No quería tocar el tema, pero quisiera contestarle a la señora Carmen Salinas que se que también salió en un reportaje diciendo que su hija la había llamado para decirle que yo la había abandonado. Y ese fue uno de los detonantes de la cosa, el detonante fue cuando yo me fui 6 días a Japón con mis dos hijos, después de haber estado varios días con Matías y con Marjorie en unas vacaciones en Acapulco… Esas vacaciones las tenía pautadas con mis hijos, a mi todo el mundo me juzgó como si yo fuera un mal padre, Matías no es mi único hijo, tengo tres hijos maravillosos y mis hijos anteriores tienen el mismo derecho y les voy a dar el mismo amor que le voy a dar a Matías… No me parece justo porque en esos 6 días que me tomé de vacaciones, cuando el niño tenía 7 semanas de nacido, ella vino 3 días a Miami a hacer una diligencia, y después se fue 4 días a New York a hacer la portada de People y el niño se quedó 6 días con una nana… ¿qué era más importante unas vacaciones con mis hijos o unas fotos con People en Español?