Alberto Guerra, protagonista de ‘Guerra de Ídolos’, dice que conoceremos el dolor que pasan los artistas

Después de tanto anuncio llegó el gran día del estreno de ‘Guerra de Ídolos’, uno de los proyectos más ambiciosos de Telemundo que comenzará este lunes 24 de abril a las 8/7 PM con un capítulo doble y, desde la próxima semana tomará el horario que deja ‘La Doña’ de las 9/8 PM Centro.

Esta serie muestra el mundo poco conocido del mundo de la música desde el lado de adentro. Los tejes y manejes por el ascenso, los que solo buscan fama, los que dan la vida por conquistar al público con su gran pasión de cantar; el lado correcto, el lado oscuro. La vida, la muerte y en el medio de todo esto, quien opera desde las sombras: Mateo Solar, el productor y compositor musical interpretado por Alberto Guerra.

En exclusiva hablamos con el actor mexicano quien nos confesó que su mayor reto fue vivir la música, con la que antes de aceptar este personaje solo tenía una relación en: “que suene que yo la escucho”.

Pregunta: ¿Cómo te preparas para que el público conozca ‘Guerra de Ídolos’?

Alberto Guerra: Me preparé tratando de hacer un musical, algo que no estoy acostumbrado a hacer para nada. Mi relación con la música siempre ha sido, que ella suena y yo escucho y ya está (risas). Pasé mucho tiempo con Andrés Saavedra, quien es uno de los productores musicales de la serie, dentro del estudio con él para ver cómo se vive siendo un productor musical, porque es un tipo que tienen otro tipo de sensibilidades, que le gusta estar detrás de las carreras de los artistas. Esto es bien interesante porque no es un héroe, es una forma de abordar la música totalmente distinta. Sí creo que los músicos viven en un mundo completamente distinto al nuestro, ellos piensan en acordes, ven la vida en base a la música.

P: ¿Qué ha tenido para ti de interesante este proyecto para salirte de las novelas?

AG: Primero el regreso a Telemundo, segundo el tipo de formato de la súper serie que es como una evolución de las novelas de las que está acostumbrados los latinoamericanos. Creo que lo que necesitaban las novelas era esto, el público está acostumbrado a ver su serie o novela de formato diario. Y una de las cosas que más me llamó la atención es que tiene música, uno de mis mayores miedos siempre fue estar en un proyecto que tuviera que ver con eso porque yo no se tocar, ni siquiera creía que tuviera un oído entrenado para la música. Cuando me lo ofrecieron era un productor musical y un tipo con un oído dotado, me pareció un gran reto, y la actuación te permite eso, que puedas hacer cosas que tú no podrías hacer, te conviertes tú en alguien que puede hacer cosas que tú no, y es una maravilla.

P: Los músicos piensas desde los acordes, los actores en sus personajes, ahora que te tocó interpretar a un productor, ¿cómo te sentiste de estar del otro lado?

AG: Mateo es como lo que hace un director dentro de un proyecto, una de las cosas que más me gustó es que es un protagonista que no le gusta el spot, no le gusta las cámaras, no tiene ningún interés en figurar delante de ella, es otro tipo de ego lo que lo mueve, es el ego de por levantar una carrera y hacerla, y saber que gracias a su talento, sus canciones los artistas llegan a donde están. Es muy divertido hacer un personaje que está del otro lado de la industria, es muy raro hoy encontrar productores estrellas como en los 70 y 90. Quisimos hacer como que fuera dentro de esta camada de productores estrellas pero dentro de su mundo, no de las revistas.

P: ¿Qué te gustaría que la gente disfrutara de esta serie?

AG: Quiero pensar, y espero que disfruten de todo, pero me gustaría que disfrutaran y se sorprendieran de esto de qué pasa con los artistas de los que estamos acostumbrados a comprar sus discos, ir a sus conciertos, enterarnos de los chismes por las revistas: del tatuaje nuevo, quién se encueró, la nalga, el pezón, bla, bla… Pero no sabemos el dolor que tienen cada uno, la pesadillas… No sabemos lo que pasaron para llegar a donde están más que lo que cuentan en las entrevistas, y uno en las entrevistas nunca cuenta la vida como es, uno cuenta lo que quiere que el mundo sepa de uno, y este programa es justo eso, no se trata de un artista como tal o real, se trata del medio, de la industria, de qué pasa cuando tienes tres caribeñas trabajando en las calles de New York y están a punto de quedarse a vivir en la calle sin un peso, sin nada y valiéndose únicamente de la música acaban siendo grandes estrellas.

Qué pasa con estos chavos en la frontera que muchas veces no tienen otra escapatoria que la violencia y a la marginalidad más que la música y se refugian en eso. Son historias que valen la pena ser contadas y ser vistas. Por otro lado, espero y les recomiendo que disfruten mucho la música. Es una de las cosas más importantes que se hicieron en esta serie, es que hay música en español de muchos géneros: está lo urbano, el regaetón, la música norteña, regional mexicana… Entonces hay una fusión de estas corrientes que es justo lo que hace mi personaje, y creo que eso es lo maravilloso que se hizo con esta serie.

