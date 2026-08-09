¿La vuelta de la MSN? Inter Miami evalúa el fichaje de Neymar para reunirlo con Messi y Suárez

Neymar enfrenta un momento de incertidumbre respecto a su continuidad profesional en el Santos. Con un vínculo contractual que expira el próximo 31 de diciembre de 2026 y sin un acuerdo de renovación sobre la mesa, medios brasileños reportan la posibilidad de un traslado a la MLS con el Inter Miami.

Al finalizar su contrato a fin de año, el internacional brasileño quedará habilitado para negociar con cualquier institución con el pase en su poder. El propio futbolista ha admitido que evalúa múltiples escenarios para su futuro, desde una extensión contractual hasta la búsqueda de un nuevo proyecto o la posibilidad del retiro.

En esta coyuntura, la opción del Inter Miami resalta como un atractivo proyecto deportivo y comercial al contar ya en su plantilla con Lionel Messi y Luis Suárez, abriendo la puerta a un eventual reencuentro del histórico tridente ‘MSN’.

Durante su etapa conjunta en el FC Barcelona entre 2014 y 2017, la ofensiva conformada por Messi, Suárez y Neymar conquistó nueve galardones oficiales (incluyendo un triplete con Champions League, LaLiga y Copa del Rey) acumulando 122 anotaciones combinadas en su primera campaña bajo la dirección técnica de Luis Enrique.

Aunque la operación representa un alto impacto mediático y comercial, la posible incorporación genera debate debido a las continuas interrupciones por lesión y el ritmo competitivo que ha registrado el brasileño en el último ciclo de su carrera.

De momento no existen acuerdos firmados entre las partes, por lo que la decisión final permanecerá supeditada a las intenciones del jugador una vez concluidas sus obligaciones contractuales en Brasil.

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