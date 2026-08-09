Kylian Mbappé pone fin a su contrato de 19 años con Nike por una marca “inesperada”, según reportes

Kylian Mbappé habría puesto fin el pasado 31 de julio a su histórico contrato de patrocinio con la firma deportiva Nike, marca que lo acompañaba desde los ocho años de edad. Según reportes de la prensa francesa, el atacante se encuentra en la fase final de negociación para formalizar una alianza con una firma emergente a través de un acuerdo de alto impacto financiero.

El periodista especializado Thibaud Vézirian, aseguró que el nuevo proveedor no formaría parte del grupo de gigantes tradicionales de la industria como Adidas, Puma o Under Armour: “Es un gran cambio. Una estrella del fútbol estará involucrada para que la marca pueda hacer una entrada triunfal en el mundo del fútbol con unas botas de alta gama. Kylian Mbappé sin duda se beneficiará de su propia marca y de una participación en la empresa”, detalló el comunicador.

Ça avance fort pour une marque "inattendue" pour devenir l'équipementier de Kylian Mbappé. Finalisation… ?



Gros changement. Tête d'affiche football pour que la marque débarque en grande pompe dans le football avec une paire premium…



Kylian Mbappé bénéficiera sans doute de? — T.V. (@ThibaudVezirian) August 8, 2026

El periódico Le Parisien anticipó en marzo la escasa viabilidad de un acuerdo de renovación, mientras que L’Équipe detalló los esfuerzos de la multinacional por retener al jugador, cuyo contrato se estimaba en unos 14 millones de euros anuales (más de $16 millones de dólares).

El acuerdo contemplaría el lanzamiento de una línea propia para el jugador y la asignación de una participación accionaria dentro de la estructura corporativa de la marca.

Un revés comercial para Nike

La eventual salida de Mbappé representa un impacto significativo para el gigante de la indumentaria deportiva, tras casi dos décadas de inversión en el desarrollo y proyección mediática del atleta desde los ocho años de edad.

Recientemente, la compañía lanzó al mercado una edición especial del calzado Superfly 11 en conmemoración por la obtención de la Bota de Oro lograda por el delantero en la Copa del Mundo 2026, modelo que podría figurar como la última colaboración exclusiva entre ambas partes.

A sus 27 años, consolidado como una de las principales figuras del Real Madrid, referente del seleccionado francés y máximo artillero del reciente certamen ecuménico, Mbappé busca capitalizar su alcance global hacia un modelo de negocios diferente al tradicional.

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