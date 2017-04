Lista completa de nominados a Premios MTV MIAW 2017

J Balvin y Maluma encabezan la lista de nominaciones

Los Premios MTV MIAW 2017 a lo mejor de la cultura pop están por llega y la cadena latinoamericana reveló a los nominados a la quinta edición de la gala. Las estrellas urbanas J Balvin y Maluma fueron de los más nominados con seis menciones cada uno.

Los Premios MTV MIAW son la celebración más grande de América Latina a lo más sonado del año en cultura pop, mundo digital, música, bombas virales y redes sociales. El show contará con actuaciones musicales en vivo, la presencia de las estrellas digitales más ‘likeadas’ del momento y más personalidades y celebridades que serán anunciadas próximamente.

La votación para las 34 categorías -15 totalmente nuevas-, da inicio hoy en miaw.mtvla.com y por primera vez, los fans también podrán votar por sus favoritos a través de Facebook. Además del sitio oficial miaw.mtvla.com y por Twitter al usar y dar ReTweet al hashtag de cada nominado, en Facebook cada “me gusta”, cada “compartir” y cada comentario de un estatus público del nominado en el perfil de MTVLA, contará como un voto.

LISTA DE NOMINADOS A PREMIOS MTV MIAW 2017

Icono MIAW del año

Juanpa Zurita

Luisito Comunica

Chumel Torres

YosStop

Los Polinesios

Mario Ruiz

Fernanfloo

Lucas Castel

Adicción del año

Stories de Instagram

Snapchat

Pokémon Go

Super Mario Run

Musical.ly

Clash Royale

Facebook Live

Bomba viral

Los 15 de Ruby

Flip Bottle Challenge

“Salt Bae” Nusret Gökçe

Niños Photobomber en BBC

Pedrito Sola Baila

Mannequin Challenge

Pasito Perrón

Lady Wuuu

Ridículo del año

La La Land y el Oscar

Dvicio y el Grammy de Juanga

Luna Bella se retracta

Mariah Carey en Año Nuevo

El Playback de Justin Bieber en México

Kanye West y su encuentro con Trump

Supercolab

Caeli ft. YosStop

Lele Pons, Juanpa Zurita y Anwar Jibawi

Escorpión Dorado ft. Karla Souza

Daiana Hernández ft. Los Polinesios

Berth Oh ft. Luisito Comunica

Juanpa Zurita ft. Julián Serrano y Mario Ruiz

Alejo Igoa ft. La Divaza y Juan Pablo Jaramillo

Instagramer nivel Dios México

Werevertumorro

Mario Bautista

Danna Paola

Juanpa Zurita

DebRyanShow

Eiza Gonzalez

Poncho Herrera

Paty Cantú

Instagramer nivel Dios Colombia

Sebastián Yatra

Anllela Sagra

Juana Martinez

Mario Ruiz

Maluma

Sebastian Villalobos

J Balvin

Instagramer nivel Dios Argentina

Lali

Julián Serrano

Cande Tinelli

Flor Vigna

Franco Masini

Lucas Castel

Charlotte Caniggia

Mica Viciconte

Instagramer Global

Camila Cabello

Cameron Dallas

Amanda Cerny

Martin Garrix

Ariana Grande

Selena Gomez

Lele Pons

Styler del año

WhatTheChic

PPMussas

Pautips

Mariale

Mejor actuación en una app

CNCO

J Balvin

Eiza González

Jimena Sánchez

Sebastian Villalobos

Caeli

Harold Azuara

Pranker de año

DebRyanShow

Skabeche

Escorpión Dorado

Plática Polinesia

Celebrity challenge

Los Polinesios

Mario Bautista, Caballeros & Amigos

Enchufe TV

CD9

Fernanfloo

Cristiano Ronaldo y Selección Portugal

Parodia del año

Werevertumorro “Cuatro Babys” – Parodia Maluma

Palomitas Flow “Chantaje En 7 Estilos Musicales” – Parodia Shakira

Jonatan Clay “Puro Maquillaje” – Parodia Shakira ft. Maluma

Werevertumorro ft. Fichis “Ese Gringo” – Parodia Luis Fonsi

La cara más fresca

Esau Marujoz

Gisselle Kuri

Jan Carlo Bautista

Kika Nieto

La Divaza

Pepe y Teo

Match perfecto

Beto Pasillas

Brandon Peniche

DebRyanShow

Diego Luna

Fede Dosogas

Sebastian Arango

Sebastian Villalobos

Sebastian Yatra

#Instacrush

Mon Laferte

Sofia Reyes

Juana Martinez

Mica Suarez

YosStop

Dhasia Wezka

Esmeralda Pimentel

Mami Aca Shore

Alexya

Danik

Gaby

Karime

Mane

Papi Aca Shore

Christian

Jawy

Potro

Tony

Víctor

Crack en Instagram

Canelo Álvarez

Checo Pérez

Chicharito

James Rodríguez

Leo Messi

Mariana Pajón

Neymar Jr

Peli del año

Star Wars: Rogue One

La La Land

Suicide Squad

Logan

50 Shades Darker

Serie del año

Stranger Things

The Walking Dead

Legends of Tomorrow

Club de Cuervos 2

Vikingos

Video del año

Café Tacvba – Futuro

Illya Kuryaki & The Valderramas – Los Ángeles

J Balvin – Safari

Lali – Ego

Mon Laferte Ft. Juanes – Amárrame

Porter – La China

Residente – Somos Anormales

Siddhartha – Tarde

Mejor artista México

Café Tacvba

Jesse & Joy

León Lárregui

Mon Laferte

Natalia Lafourcade

Mejor artista Argentina

Airbag

Carajo

Lali

Turf

Será Pánico

Mejor artista Colombia

J Balvin

Maluma

Manuel Medrano

Piso 21

Sebastian Yatra

Colaboración del año

Calvin Harris ft. Rihanna – This Is What You Came For

Luis Fonsi, Daddy Yankee – Despacito ft. Justin Bieber

J Balvin ft. Pharell Williams – Safari

Major Lazer ft. MØ & Justin Bieber – Cold Water

Mon Laferte ft. Juanes – Amárrame

Shakira & Maluma – Chantaje

The Chainsmokers ft. Halsey – Closer

Zayn & Taylor Swift – I Don’t Wanna Live Forever

Beat guru

Alok

Calvin Harris

DJ Snake

Major Lazer

Martin Garrix

The Chainsmokers

Tom & Collins

Zedd

Explosión pop del año

CD9

CNCO

Lali

Morat

Piso 21

Sebastian Yatra

Sofia Reyes

Hit del año

CNCO – Reggaeton Lento

Enrique Iglesias ft. Wisin – Duele el corazón

Jesse & Joy – Dueles

Maluma – El Perdedor

Morat – Como Te Atreves

Piso 21 – Me Llamas

Sebastian Yatra – Traicionera

Zion & Lennox ft. Balvin – Otra Vez

Hit internacional del año

Bruno Mars – 24K Magic

DJ Snake ft. Justin Bieber – “Let Me Love You”

Drake – One Dance

Ed Sheeran – Shape Of You

Lady Gaga – Perfect Illusion

Lorde – Green Light

The Weeknd ft. Daft Punk – I Feel It Coming

Twenty One Pilots – Heathens

Himno de peda

Carlos Vives Ft. Shakira – La Bicicleta

Danny Ocean – Me Rehúso

Luis Fonsi ft. Daddy Yankee – Despacito

Mano Arriba – Llámame Más Temprano

Nicky Jam – El Amante

Piso 21 ft. Maluma – Me llamas (Remix)

Ricky Martin ft. Maluma – Vente Pa’ Ca

Wisin – Vacaciones

Juego Leyenda

FIFA 17

Halo 5: Guardians

Legend Of Zelda: Breath Of The Wild

Mario Sports Superstars

Overwatch

Rocket League