“Maté a 3 mujeres en mi edificio en Nueva York”: anciano se declara culpable

Kevin Gavin, hombre de 71 años, se declaró culpable de haber matado a tres mujeres mayores que eran sus vecinas en un edificio de vivienda pública (NYCHA) en Brooklyn.

Gavin se declaró culpable ayer de los tres homicidios ocurridos en un edificio del complejo Carter G. Woodson Houses en Powell Ave., en el barrio Brownsville, entre los años 2015 y 2021. A cambio de su declaración de culpabilidad, el tribunal acordó imponerle una pena de entre 30 años y cadena perpetua durante su audiencia de sentencia, programada para el venidero 20 de mayo, declaró el fiscal de distrito de Brooklyn, Eric González.

«Se aprovechó de mujeres ancianas que confiaban en él; obtuvo acceso a sus hogares y las asesinó en una serie de ataques brutales que conmocionaron la conciencia pública», afirmó González en un comunicado. «Estas víctimas eran vecinas vulnerables que merecían seguridad y dignidad y, en cambio, vieron sus vidas arrebatadas por alguien que creían que estaba allí para ayudarlas».

Gavin, quien trabajaba como reparador local, se ganó la confianza de sus víctimas arreglando desperfectos en sus apartamentos. En cada uno de los casos, los investigadores no hallaron pruebas de entrada forzada y no parecía faltar ningún objeto en las viviendas, destacó Daily News.

La primera víctima, Myrtle McKinney, de 82 años, fue hallada muerta en el suelo de su cocina el 8 de noviembre de 2015. Aunque inicialmente el caso se trató como una muerte por causas naturales, posteriormente fue reclasificado como homicidio después de que un empleado de la funeraria advirtiera una herida de arma blanca en la parte posterior del cuello de la víctima. Además, McKinney presentaba tres costillas fracturadas.

Ahora Gavin confesó a los investigadores que había agredido a McKinney y alegó que la empujó «contra una mesa donde había un cuchillo para carne, el cual le provocó la herida», según consta en los documentos judiciales.

En el caso de Jacolia James, de 83 años -hallada sin vida en su apartamento el 30 de abril de 2019-, el reparador confesó haberla estrangulado para luego «pisotearle el cuello en tres ocasiones», de acuerdo con los documentos judiciales.

En el último de los tres asesinatos, perpetrado el 14 de enero de 2021, la víctima fue Juanita Caballero, de 78 años, estrangulándola con el cable de un teléfono durante el transcurso de un robo. En un interrogatorio con agentes del Precinto 73 de NYPD Gavin declaró que, «durante un forcejeo, el cable de un teléfono se enredó alrededor de (su) cuello», según consta en una denuncia penal.

Caballero fue hallada muerta al día siguiente por su hijo, quien relató a la policía que al llegar había encontrado la puerta principal cerrada con llave y a su madre tendida en el pasillo de su apartamento. Intentó realizarle reanimación cardiopulmonar (RCP), pero no logró que reaccionara, informaron los agentes.

Los investigadores identificaron a Gavin como sospechoso tras ser captado por cámaras de videovigilancia utilizando la tarjeta de débito de Caballero después de su fallecimiento. Fue detenido el 21 de enero de 2021 y, posteriormente, confesó los tres asesinatos.

En un caso similar, a principios de este mes Rex Heuermann, ´el asesino de Gilgo Beach´, sorprendió al declararse culpable de la muerte de 8 mujeres cuyos cuerpos habían sido encontrados a lo largo de Ocean Parkway en Long Island (NY) entre 1993 y 2010.

La semana pasada Nasir Seals, joven de 22 años, fue acusado de haber abusado sexualmente de una mujer mayor mientras ella trapeaba el pasillo de su edificio en el Alto Manhattan (NYC). Según la policía, la mayoría de las abusos sexuales siguen sin denunciarse. Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

También este mes Thomas Johnson fue sentenciado por estrangular y agredir sexualmente a su vecina de 81 años en Brooklyn (NYC), causándole lesiones graves y daño cerebral. En septiembre Servin Maradiaga (43) fue detenido como sospechoso de haber agredido sexualmente a una mujer de 71 años tras colarse por una ventana en la cocina de su apartamento en Brooklyn (NYC). En otro caso similar, en julio de 2025 Avon Long (79) fue declarado culpable de agredir sexualmente a una mujer de 81 años en su hogar Midtown Manhattan, mientras él estaba en libertad condicional por otros delitos sexuales y robo.

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