Los despidos regresan en EE.UU. y gigantes como Nike, Microsoft y Meta ya están recortando empleos

Vuelve la ola de despidos masivos en grandes empresas de Estados Unidos, que afectará negativamente a miles de trabajadores. Este jueves 23 de abril, Nike confirmó el recorte de 1,400 empleos en sus áreas de tecnología, mientras Microsoft anunció su primer programa de retiros voluntarios que podría impactar a 8,750 personas en el país.

A este escenario se suma Meta, que prepara un recorte de 8,000 empleados, además de congelar otras 6,000 vacantes, en una clara tendencia de cómo las empresas están abatiendo costos y reorganizando a su personal ante el avance de la inteligencia artificial. Sin embargo, para muchos trabajadores, muchos de ellos hispanos, el riesgo de perder su empleo persiste como una preocupación real.

Nike sigue perdiendo terreno y recorta empleos por segunda vez este año

Nike atraviesa uno de sus momentos más difíciles en años. La compañía confirmó que recortará alrededor de 1,400 empleos a nivel global, principalmente en sus áreas de tecnología y operaciones en Norteamérica, Asia y Europa. Este ajuste representa un poco menos del 2% de su plantilla global, que ronda los 77,800 trabajadores, según su último informe anual.

En enero, Nike eliminó 775 empleos de sus centros de distribución de Tennessee y Mississippi para dar paso a un nuevo plan de automatización. En menos de cuatro meses, la empresa suma más de 2,100 puestos recortados.

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La razón son los pobres resultados que ha tenido la empresa: Nike proyecta una caída de entre 2% y 4% en sus ventas, mientras su negocio en China podría desplomarse hasta 20%. Sus acciones han perdido más del 50% de su valor en tres años, rezagándose ante marcas como On, Hoka y Anta, que le han quitado espacio con productos más frescos.

El analista David Swartz, de Morningstar, señaló que “los recortes son una señal de que los problemas van más profundo de lo que se pensaba originalmente”.

La estrategia ‘Win Now’ y el impacto en los trabajadores de Nike

Estos despidos forman parte de la estrategia interna ‘Win Now’, con la que Nike pretende simplificar su estructura y concentrar su operación tecnológica. El director de operaciones, Venkatesh Alagirisamy, explicó en un memorando que la compañía consolidará sus equipos de tecnología, ubicados en Beaverton (Oregón) y en su centro tecnológico en India.

Además, la empresa ajustará su marca Converse, también afectada por una baja en sus ventas. El eje de ‘Win Now’ implica reducir sus puestos en áreas administrativas y tecnológicas, para volverse más ligera frente a su competencia, que tiene mayor flexibilidad en sus operaciones.

Microsoft: retiros voluntarios para abrir paso a la inteligencia artificial

Microsoft eligió un camino distinto para llegar a un lugar similar. La empresa anunció su primer programa de retiro voluntario en más de 50 años de historia, dirigido a empleados en Estados Unidos desde el nivel de director senior. Su objetivo es alcanzar hasta el 7% de su fuerza laboral en el país, equivalente a unos 8,750 trabajadores.

El programa está dirigido a personas cuya edad y años de servicio para la empresa sean iguales o superiores a 70 años. Los trabajadores que se acojan a este programa recibirán un paquete de compensación que podría incluir 12 semanas de sueldo base más dos semanas por cada año de servicio, además de beneficios de salud por un periodo limitado, de acuerdo con medios especializados.

En un comunicado interno, Amy Coleman, vicepresidenta ejecutiva y directora de personal, indicó que Microsoft espera que “este programa le permita a quienes califican dar el siguiente paso en sus propios términos, con el respaldo de un paquete de salida generoso”.

Sin embargo, el mensaje de la empresa es claro: dirigirse a un reajuste profundo.

Meta recorta 10% de su plantilla y congela 6,000 vacantes

Otro monstruo tecnológico, Meta, también continúa recortando su fuerza laboral. De acuerdo con reportes como Associated Press y Reuters, la compañía planea despedir alrededor de 8,000 empleados, equivalentes a alrededor del 10% de su plantilla, a partir de mayo. Además, dejará sin cubrir otras 6,000 plazas abiertas que tenía previstas, para una reducción acumulada de unos 14,000 puestos menos respecto a sus estimaciones previas de personal.

En un memorando interno, la jefa de recursos humanos Janelle Gale señaló que estas medidas “forman parte de nuestro esfuerzo continuo por operar la compañía de forma más eficiente y compensar otras inversiones que estamos realizando”, en referencia a su gasto récord en infraestructura de inteligencia artificial.

Meta ha anunciado múltiples proyectos de centros de datos y alianzas tecnológicas que requieren miles de millones de dólares en capital para hacer esta transición tecnológica.

Cuando la IA y la automatización afectan el empleo

Tanto Microsoft como Meta han justificado sus recortes como un movimiento estratégico para liberar recursos y destinarlos a sus apuestas en inteligencia artificial. Varios analistas señalan que Microsoft estaría cerca de duplicar su gasto en IA, mientras Meta también prevé una inversión estratégica en centros de datos y cómputo de alto rendimiento.

Sin embargo, mientras las empresas presumen sus inversiones en IA como generadoras de tecnología para el futuro, en el corto plazo estos movimientos están eliminando puestos “tradicionales”: roles administrativos, de soporte o puestos de ingeniería que pueden ser automatizados o centralizados.

En términos prácticos, la misma tecnología que promete nuevos empleos también está sirviendo de argumento para reducir plantillas, lo que podría sentirse con más fuerza en trabajadores hispanos concentrados en áreas de soporte, logística y servicios.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre los nuevos recortes de personal de grandes empresas tecnológicas

¿Cuántos empleos ha recortado Nike en 2026?

Entre los 775 despidos anunciados en enero en centros de distribución y los 1,400 recortes comunicados en abril, Nike ha eliminado más de 2,100 puestos en lo que va del año.

¿El programa de Microsoft es un despido o un retiro voluntario?

Se trata de un retiro voluntario: ciertos empleados pueden salir de la empresa con un paquete de compensación, mientras la empresa busca reducir su plantilla para dirigirse hacia la IA.

¿Meta solo despide o también deja de contratar?

Las dos cosas. Meta planea despedir a unos 8,000 empleados y al mismo tiempo dejar sin cubrir unas 6,000 vacantes, lo que implica una reducción total de hasta 14,000 puestos.

¿Qué sectores están siendo más golpeados por esta ola de ajustes?

Tecnología, logística, manufactura y retail concentran la mayoría de los recortes en el país, con empresas como Amazon, UPS, Nike, Microsoft y Meta anunciando cambios importantes en 2026.

Conclusión

Los anuncios de Nike, Microsoft y Meta confirman que la “era de los megadespidos” en Estados Unidos se ha extendido desde la época pospandemia, como una nueva fase de ajuste estructural.

La inteligencia artificial, la reducción de las ganancias y la competencia están empujando a las grandes corporaciones a hacer más con menos personal.

Para los trabajadores, especialmente los hispanos que laboran en áreas de logística, manufactura, retail o soporte tecnológico, el reto será actualizarse para un mercado laboral donde la estabilidad es cada vez más frágil y los recortes se extienden a más empresas de diferentes industrias.

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